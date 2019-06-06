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王維中3局無失分連K神鱒、大谷　勝投候選被隊友砸鍋

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▲運動家王維中。（圖／達志影像／美聯社）

▲運動家王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

運動家6日客場交手天使，王維中相隔2天再度獲得登板機會，他中繼3局無失分只被敲出1支安打，送出2次三振，分別是賞給今天有全壘打演出的楚特（Mike Trout）、大谷翔平。運動家在8上攻下2分以9比8領先天使，王維中成為勝投候選人，不過8下隊友沒能守住領先讓王維中勝投飛了。

天使前4局靠著大谷翔平、楚特在內轟出3發全壘打拿下8分，轟得運動家投手灰頭土臉。不過也讓王維中在相隔2天再度獲得登板機會，他在5下中繼上場，面對天使後段棒次順利以1個平飛球接殺、以及2個滾地球製造三上三下，6局續投面對首名打者藍吉佛（Luis Rengifo）被敲出右外野一壘安打，不過王維中隨即回穩，先是讓天使開路先鋒拉史特拉（Tommy La Stella）擊出飛球出局，接下來面對強打楚特以及大谷翔平接連飆出三振瓦解天使攻勢。

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2局投了30幾球的王維中，在7下繼續登板投球，儘管用球數較高的情況下讓他的控球稍微失準，不過還是順利讓普侯斯（Albert Pujols）、卡洪（Kole Calhoun）等富有經驗的強打擊出飛球出局，再度上演三上三下。

▲運動家查普曼靠著爆頭衝回超前分。

8上運動家展開反攻，一出局後先選到四壞保送查普曼（Matt Chapman）、奧森（Matt Olson）接續敲出安打把比數扳成8比8平手後，再靠著暴投拿下超前分以9比8領先天使。

▲運動家王維中。（圖／達志影像／美聯社）

▲王維中本季出賽4場還沒有失過分。（圖／達志影像／美聯社）

王維中相隔2天再度登板中繼，今天主投3局，被敲出1支短程安打，沒有出現保送，並且送出2次三振，本季在大聯盟的自責分率依舊保持在完美的「0.00」。

關鍵字： MLB天使大谷翔平運動家王維中楚特Mike Trout
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