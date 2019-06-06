運動雲

>

快訊／台灣捕手林家正第3次選秀　第14輪422順位響尾蛇挑選

ETtoday運動雲

▲林家正。（圖／截自Lyle Lin 林家正臉書粉絲團）

▲林家正。（圖／截自Lyle Lin 林家正臉書粉絲團）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019年大聯盟業餘選秀會進入到第3天，來自台灣就讀亞利桑那州立大學的林家正，第3次選秀在第14輪422順位被亞利桑那響尾蛇挑中，相較於去年第29輪882順位提升不少，也是林家正3次選秀中最高順位的一次。

林家正在穀保家商讀了一年後選擇赴美發展，2016年高中畢業時就曾被西雅圖水手以第16輪477順位挑選，成為歷史首位大聯盟選秀會指明台灣球員，不過他選擇放棄就讀NCAA一級名校亞利桑那州大。2018年林家正再以29輪822順位被休士頓太空人挑中，這次因為順位、簽約金不如預期，回到大學累積經驗。

請繼續往下閱讀...

即將滿22歲的林家正，本季.299打擊率雖然不如上季的.312，但長打方面每年都有顯著的進步，從大一的.371到大二的.407，今年則是.457，全壘打產量也從前兩年的每季2支爆發到9支，打點數則是從去年的18打點上升到50打點。

本季林家正最大的改變為，離開捕手崗位增加指定打擊比重，長打的爆發讓他打點始終排名Pac-12前10名，其中林家正「關鍵一擊」的能力表現相當優異，本季三壘有人2人出局以下局面19打數敲出14安。56場出賽其中50場先發，有9場比賽貢獻複數打點，9場比賽繳出猛打賞排名陣中第一。

球季最後15場比賽林家正棒子相當火燙，繳出.379/.410/.707的恐怖打擊三圍，期間敲出5發全壘打貢獻11打點，季後入選Pac-12年度陣容第一隊。

關鍵字： 林家正亞利桑那響尾蛇亞利桑那州大
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

捕獲野生JKF女郎！性感玫瑰美中帶刺　「裸身綑膠帶」嬌喊：別惹我

熱門新聞

影／索沙欠稅10億還是要回韓國　韓媒：台灣環境糟，宿舍像摩鐵

中職／韓媒批台灣宿舍像摩鐵　但索沙根本沒住富邦宿舍

洋基2A突襲短打破洛磯接力「無安打」　觸犯潛規則板凳清空

快訊／台灣捕手林家正第3次選秀　第14輪422順位響尾蛇挑選

中職／台灣棒球環境欠佳　洪總提出改變3支箭

中職／洋將制度修改成共識　球團送修正案給聯盟

讀者回應

﻿

最新新聞

1艾迪頓7局好投！兄弟5比3擊敗富邦

2出櫃短跑女將遭鄉親羞辱！安危堪憂

3林家正第14輪422順位響尾蛇挑選

4蔡齊哲主場魔咒　洲際未勝吞6連敗

5羅力今年戰象全勝　蔡齊哲對富邦未勝

熱門新聞

1索沙回韓國原因！韓媒：台灣環境糟

2索沙自己租屋在新莊　沒住富邦宿舍

3洋基2A短打破洛磯接力「無安打」

4林家正第14輪422順位響尾蛇挑選

5台棒球環境欠佳　洪總提出3支箭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年05/29~06/02精彩投打(打者篇)

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

中華職棒30年_宣傳片

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

柏納帝那百分百上壘率！四打數四安打達成猛打賞~!　｜　06/05 統一 vs Lamigo 賽後

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366