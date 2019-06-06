快訊／台灣捕手林家正第3次選秀　第14輪422順位響尾蛇挑選

▲林家正。（圖／截自Lyle Lin 林家正臉書粉絲團）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019年大聯盟業餘選秀會進入到第3天，來自台灣就讀亞利桑那州立大學的林家正，第3次選秀在第14輪422順位被亞利桑那響尾蛇挑中，相較於去年第29輪882順位提升不少，也是林家正3次選秀中最高順位的一次。

林家正在穀保家商讀了一年後選擇赴美發展，2016年高中畢業時就曾被西雅圖水手以第16輪477順位挑選，成為歷史首位大聯盟選秀會指明台灣球員，不過他選擇放棄就讀NCAA一級名校亞利桑那州大。2018年林家正再以29輪822順位被休士頓太空人挑中，這次因為順位、簽約金不如預期，回到大學累積經驗。

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即將滿22歲的林家正，本季.299打擊率雖然不如上季的.312，但長打方面每年都有顯著的進步，從大一的.371到大二的.407，今年則是.457，全壘打產量也從前兩年的每季2支爆發到9支，打點數則是從去年的18打點上升到50打點。

本季林家正最大的改變為，離開捕手崗位增加指定打擊比重，長打的爆發讓他打點始終排名Pac-12前10名，其中林家正「關鍵一擊」的能力表現相當優異，本季三壘有人2人出局以下局面19打數敲出14安。56場出賽其中50場先發，有9場比賽貢獻複數打點，9場比賽繳出猛打賞排名陣中第一。

球季最後15場比賽林家正棒子相當火燙，繳出.379/.410/.707的恐怖打擊三圍，期間敲出5發全壘打貢獻11打點，季後入選Pac-12年度陣容第一隊。