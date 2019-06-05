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熱火新賽季薪資爆炸　想找騎士交易「神經刀」當解藥

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▲▼史密斯（JR Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯新賽季合約相當有「價值」。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

克里夫蘭騎士史密斯（JR Smith）本季只為球隊出賽11場，不過卻坐領1400萬美元，是騎士陣中第三高薪，儘管這樣「高薪低能」的表現被視為毒藥合約，但是他合約中的保障薪資已經所剩不多，也讓史密斯在休賽季握有極高價值。外傳邁阿密熱火願意提出交易，換來史密斯為他們下賽季薪資空間爆炸的問題解套。

根據《The Athletic》報導，熱火希望在休賽季解決些薪資問題，對於騎士史密斯的合約相當感興趣，向騎士提出交易請求，希望能夠在下個賽季開始前，將團隊薪資控制在豪華稅限內。

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▲▼熱火，（圖左）懷塞德（Hassan Whiteside）、（圖右）強森（Tyler Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火懷塞德（Hassan Whiteside）、（圖右）強森（Tyler Johnson）新賽季薪資合計4200萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

熱火2019－20賽季的團隊薪資目前總計薪資約1.34億美元，在「白邊」懷塞德（Hassan Whiteside）、卓吉奇（Goran Dragic）機會確定會執行球員選擇權後，只剩下安德森（Ryan Anderson）2120萬美元的非保證薪資能夠減少。

NBA2019－20賽季的團隊薪資上限是1.09億美元，豪華稅則是1.32億美元，因此熱火有必要趕在開季前先解決安德森的合約，另外再透過交易來降低薪資壓力。

史密斯2016年簽下一紙4年5700萬美元的合約，其中合約內的保證薪資為4515萬美元，史密斯過去三年總計已經拿到4128萬美元，因此史密斯在新賽季的合約是1568萬美元，不過只剩下387萬美元的保證薪資，假使熱火能夠用等價合約去交易來史密斯，再砍掉他後將能控制薪資總額低於豪華稅。

▲▼史密斯（JR Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯自從2018年底開始就沒再為騎士出賽。（圖／達志影像／美聯社）

今年35歲的史密斯，至從2016年簽下這紙千萬年薪的合約後，3個賽季下來只為騎士出賽132場，場均8.2分、1.7助攻，拿手的外線投射三分命中率也只有0.362，多項數據都是生涯低點，更是在本季初與球隊制服組鬧翻，只出賽11場後就不願再替球隊效力。

關鍵字： NBA熱火騎士史密斯JR Smith
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