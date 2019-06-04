台美混血陳思仲從穀保畢業　赴美念大學繼續追尋棒球夢

▲穀保家商陳思仲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

穀保家商4日舉辦畢業典禮，高三學生各自有不同的路，岳政華、邱智呈和林奕豪報名中職選秀，其他人繼續升學唸大學，台美混血兒陳思仲則將到美國念大學。

陳思仲小時候曾在美國與爺爺玩棒球，在台灣長大的他小學4年級起加入棒球隊訓練，曾在2012年入選亞洲少棒國家隊，升上長安國中後延續棒球路，然後進入穀保家商，總教練周宗志在他高一時就說，他對變化球的掌握度比同年紀的球員還要好。

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在穀保家商期間，陳思仲擔任內野手，多守二壘或三壘，打擊能力是他的強項，陳思仲說，「穀保訓練已經很美式，教練會跟我們溝通，如果教練建議的動作覺得不好，也可以反映。」高三參加黑豹旗獲選為最佳三壘手，木棒聯賽則是最佳二壘手，高中最終戰的王貞治盃則是以8打數4安打的好成績畫下句點。陳思仲是用自學的學習方式，沒有跟隊友一樣在學校念書，只有練球時間一起，但他仍沒錯過畢業典禮，與隊友度過最後的時光。

▲▼黑豹旗表現亮眼。（圖／記者楊舒帆攝）

陳思仲從國中開始暑假就會回到美國參加當地的比賽，高中也延續下去，而且參與的是採用木棒的聯盟，隊友在國內參加地方盃賽，他也在異鄉精進自己，可惜在一個關鍵的暑假球季受傷沒有表現得很好，錯失爭取NCAA美國四年制大學升學的機會。

不過還有另一個管道有機會進到NCAA美國四年制的大學，陳思仲決定去念社區大學「Edmonds community college」。他透露，「一般學科不夠好的球員，會先念社區大學，一兩年後再爭取轉到四年制大學的機會。我想先增進我的學科能力，把功課拉上來，然後一邊打球，再想辦法進四年制大學，在美國念大學很貴，必須爭取獎學金。」

對木棒掌握能力佳的他，將繼續在美國社區大學展現打擊能力，一般社區大學是採用鋁棒比賽，不過這間大學所屬的NWAC Baseball聯盟則是採用木棒的聯盟。陳思仲也提到，「就算打到職棒，很可能也是到35歲左右，人生還有很長的一段時間，除了棒球之外我還會甚麼？這些都是要思考的，所以還是要在學校學點東西。」雖然即將離開台灣，但他也期待每年暑假再回來與隊友敘舊，聊聊棒球。

大聯盟4日選秀首日，響尾蛇首輪挑中高中強打卡洛爾（Corbin Carroll），巧合的是，卡洛爾也是在美國西雅圖長大的台美混血兒，陳思仲因地緣關係而認識他，在好友獲得大聯盟球隊青睞之後，他也從穀保畢業要赴美追尋新的棒球夢想。

▲陳思仲高二時期在木棒聯賽開轟，與隊友們擊掌。（圖／學生棒聯提供）