運動雲

>

台美混血陳思仲從穀保畢業　赴美念大學繼續追尋棒球夢

ETtoday運動雲

▲穀保家商陳思仲。（圖／記者楊舒帆攝）

▲穀保家商陳思仲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

穀保家商4日舉辦畢業典禮，高三學生各自有不同的路，岳政華、邱智呈和林奕豪報名中職選秀，其他人繼續升學唸大學，台美混血兒陳思仲則將到美國念大學。

陳思仲小時候曾在美國與爺爺玩棒球，在台灣長大的他小學4年級起加入棒球隊訓練，曾在2012年入選亞洲少棒國家隊，升上長安國中後延續棒球路，然後進入穀保家商，總教練周宗志在他高一時就說，他對變化球的掌握度比同年紀的球員還要好。

請繼續往下閱讀...

在穀保家商期間，陳思仲擔任內野手，多守二壘或三壘，打擊能力是他的強項，陳思仲說，「穀保訓練已經很美式，教練會跟我們溝通，如果教練建議的動作覺得不好，也可以反映。」高三參加黑豹旗獲選為最佳三壘手，木棒聯賽則是最佳二壘手，高中最終戰的王貞治盃則是以8打數4安打的好成績畫下句點。陳思仲是用自學的學習方式，沒有跟隊友一樣在學校念書，只有練球時間一起，但他仍沒錯過畢業典禮，與隊友度過最後的時光。

▲穀保家商陳思仲。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼黑豹旗表現亮眼。（圖／記者楊舒帆攝）

▲穀保家商陳思仲。（圖／記者楊舒帆攝）

陳思仲從國中開始暑假就會回到美國參加當地的比賽，高中也延續下去，而且參與的是採用木棒的聯盟，隊友在國內參加地方盃賽，他也在異鄉精進自己，可惜在一個關鍵的暑假球季受傷沒有表現得很好，錯失爭取NCAA美國四年制大學升學的機會。

不過還有另一個管道有機會進到NCAA美國四年制的大學，陳思仲決定去念社區大學「Edmonds community college」。他透露，「一般學科不夠好的球員，會先念社區大學，一兩年後再爭取轉到四年制大學的機會。我想先增進我的學科能力，把功課拉上來，然後一邊打球，再想辦法進四年制大學，在美國念大學很貴，必須爭取獎學金。」

對木棒掌握能力佳的他，將繼續在美國社區大學展現打擊能力，一般社區大學是採用鋁棒比賽，不過這間大學所屬的NWAC Baseball聯盟則是採用木棒的聯盟。陳思仲也提到，「就算打到職棒，很可能也是到35歲左右，人生還有很長的一段時間，除了棒球之外我還會甚麼？這些都是要思考的，所以還是要在學校學點東西。」雖然即將離開台灣，但他也期待每年暑假再回來與隊友敘舊，聊聊棒球。

大聯盟4日選秀首日，響尾蛇首輪挑中高中強打卡洛爾（Corbin Carroll），巧合的是，卡洛爾也是在美國西雅圖長大的台美混血兒，陳思仲因地緣關係而認識他，在好友獲得大聯盟球隊青睞之後，他也從穀保畢業要赴美追尋新的棒球夢想。

▲木棒聯賽陳思仲開轟，與隊友們擊掌。（圖／學生棒聯提供）

▲陳思仲高二時期在木棒聯賽開轟，與隊友們擊掌。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 穀保家商陳思仲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

熱門新聞

韓職／索沙繳完欠稅才能出賽　加盟金應該就夠付

日職／王柏融適應日本　日媒列為火腿最大收穫

響尾蛇首輪新秀母親來自台灣　模板是紅襪班尼坦迪

中職／里迪也掰掰了　兄弟紐維拉將升一軍

12強棒賽中華隊教練團13日確定　洪總提出共計7人

NBA冠軍戰／G2裁判報告指小AI砍致勝三分前　柯瑞走步在先

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳思仲穀保畢業　赴美念大學追夢

23系統體育台斷訊案　NCC擬開罰

3中華白俄羅斯奪季軍　范士恩獲最佳5人

4陳冠宇連5戰無失分防禦率續降

5劉育辰提點揮棒　林祖傑連3戰轟

熱門新聞

1索沙繳欠稅才能出賽　加盟金應該就夠付

2王柏融適應日本　日媒：火腿最大收穫

3響尾蛇首輪新秀母親來自台灣

4里迪也掰掰了　兄弟紐維拉升一軍

512強中華隊教練團　洪總提出13日確定

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

蘇智傑今日上壘率百分百，三打數三安打，並有一分打點 | 06_02 統一 vs 兄弟 賽後

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

陳子豪一時找不到球，最後一刻成功接殺，但跑者已上到三壘 | 06_02 統一 vs 兄弟 六局上

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366