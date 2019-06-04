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謝淑薇表態願打東京奧運　網協樂觀其成積極爭取

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▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）


記者洪偵源／綜合報導

雖已表態退出國家隊，但網球好手謝淑薇4日突然在粉絲團上表態，樂意參加2020年東京奧運，網協秘書長劉中興表示樂觀其成，若真有意願，有義務替謝淑薇爭取機會。

2016年里約奧運，謝淑薇從出征前就風波不斷，因外宿、教練問題，鬧得風風雨雨，事情平息後，人到里約又退賽，連帶讓雙打搭檔莊佳容失去奧運參賽機會，之後更表態不再接受國家隊徵召。

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4日謝淑薇在「夢遊寫真人」粉絲團用英文寫下：「would be happy to play Olympics in Tokyo」，表態願意參加奧運，似乎之前退出國家隊的態度又回心轉意。

不過謝淑薇要打東京奧運，除了本人願意接受徵召外，直到明年法網結束，世界排名都要維持住現在25名甚至較高的席次增加機會，還要代表中華隊參加兩次聯邦盃。

而謝淑薇只剩下明年一次參加聯邦盃機會，劉中興對此表示，由於今年已經名單已經決定，不太可能換人，明年謝淑薇願意出戰，還是會幫忙爭取。

劉中興提到，在資格符合的前提下，謝淑薇又願意打聯邦盃與東京奧運，協會有義務替她向國際網總爭取參加奧運的機會，也希望能跟謝淑薇本人取得聯繫了解想法。

▲▼ 謝淑薇表態願打奧運 。（圖／取自謝淑薇粉絲團）

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