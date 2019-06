謝淑薇表態願打東京奧運　網協樂觀其成積極爭取

▲謝淑薇。(圖/達志影像/美聯社)



記者洪偵源/綜合報導

雖已表態退出國家隊,但網球好手謝淑薇4日突然在粉絲團上表態,樂意參加2020年東京奧運,網協秘書長劉中興表示樂觀其成,若真有意願,有義務替謝淑薇爭取機會。

2016年里約奧運,謝淑薇從出征前就風波不斷,因外宿、教練問題,鬧得風風雨雨,事情平息後,人到里約又退賽,連帶讓雙打搭檔莊佳容失去奧運參賽機會,之後更表態不再接受國家隊徵召。

4日謝淑薇在「夢遊寫真人」粉絲團用英文寫下:「would be happy to play Olympics in Tokyo」,表態願意參加奧運,似乎之前退出國家隊的態度又回心轉意。

不過謝淑薇要打東京奧運,除了本人願意接受徵召外,直到明年法網結束,世界排名都要維持住現在25名甚至較高的席次增加機會,還要代表中華隊參加兩次聯邦盃。

而謝淑薇只剩下明年一次參加聯邦盃機會,劉中興對此表示,由於今年已經名單已經決定,不太可能換人,明年謝淑薇願意出戰,還是會幫忙爭取。

劉中興提到,在資格符合的前提下,謝淑薇又願意打聯邦盃與東京奧運,協會有義務替她向國際網總爭取參加奧運的機會,也希望能跟謝淑薇本人取得聯繫了解想法。