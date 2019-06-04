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雷納德已經在多倫多置產　有機會續留暴龍？

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▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德已經在多倫多買房子。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

儘管才來到多倫多一年，雷納德(Kawhi Leonard)卻已經用超強的表現贏得暴龍球迷的心，由於「可愛」今夏將成為自由球員，暴龍也正極力要將他留下，雖然雷納德先前不斷想要為家鄉洛杉磯效力，但根據《TSN》報導，雷納德已經在多倫多買房子，似乎是要留在暴龍的前兆。

雷納德本季與迪羅臣互換東家，一來到暴龍，球隊馬上給予他巨星般的待遇，不僅所有戰術都圍繞他打造，先前因為雷納德有傷病史，只要有背靠背的比賽，還都讓雷納德輪休，為了就是想讓雷納德留下，「可愛」也不讓暴龍球迷失望，剛到這裡就帶隊闖入隊史首次的總冠軍戰。

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不過先前雷納德就不斷放出消息，希望能回到洛杉磯打球，這也讓許多人不看好他會續留暴龍，但根據《TSN》記者萊德伯(Michael Landsberg)透露，「句我們得到的消息，雷納德已經在多倫多購買房子，我們是從2個不同的消息來源得知這個訊息，這有一定的意義。」

雷納德先前簽的5年9434萬美元合約將在2020年夏天到期，下季將有球員選項，暴龍可以在今夏開給雷納德一份5年的頂級合約，不過因為暴龍仍屬於小市場球隊，在今年仍有湖人、快艇、尼克這幾支有大量薪資空間又有超大市場的隊伍正準備搶人，暴龍勢必要開出其他條件才能留下雷納德。

▲暴龍雷納德、勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德有機會留在暴龍？（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍雷納德
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