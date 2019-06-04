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杜蘭特基本試探步都還不能做　復出前仍需經過許多測試

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▲勇士杜蘭特。（圖／路透社）

▲杜蘭特基本的試探步都還不能做。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

勇士巨頭之一的杜蘭特先前在與火箭的系列戰G5不慎造成右小腿拉傷，至今已經缺席了7場季後賽，大家也都在關心他何時能夠重返戰場，近期勇士總管邁爾斯(Bob Myers)就表示目前杜蘭特(Kevin Durant)連基本的試探步都還不能做，在復出之前還需要做很多測試。

杜蘭特在與火箭的系列戰G5第三節最後階段，在沒有任何人接觸情況下，投籃落地後不幸造成小腿拉傷，在昨天勇士主帥柯爾就表示杜蘭特有可能跟著球隊訓練一次之後就會出賽總冠軍戰，不過距離杜蘭特真正回歸似乎沒有這麼樂觀，邁爾斯透露杜蘭特仍有很多測試要做，「杜蘭特仍需要經歷一次完整訓練，有可能會是一次個人訓練，然後再練習一些有輕微身體接觸之類的內容，隨後模擬訓練打一次NBA比賽。」

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「在杜蘭特做到這些測試之前，你真的不知道他是否能夠回來比賽，因為他必須百分百的完成這些事情，然後透過練習或許就能夠復出了，但我真的不確定這個時間會是什麼時候。」隨後邁爾斯被問及杜蘭特能否做招牌的試探步時表示，「目前還達不到這個程度，這可能會是復出前最後一步，就是全面恢復狀態的最後一步，這種東西不是強加進去就能完成，在心理上必須要克服障礙，你的身體將會告訴你什麼時候可以去做。」

目前勇士成功將冠軍賽系列戰扳成1比1平手，接下來G3、G4將要回到灣區進行，而勇士將會在星期三做訓練以備戰星期四的G3，若杜蘭特可以參加球隊訓練，那他就有機會在主場復出。

▲杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特要復出前還需要做很多測試。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特
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