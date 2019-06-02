「跟著裘爺發大財」　李亦伸看好勇士G2扳平暴龍

▲知名球評李亦伸看好勇士能夠收下G2勝利。（圖／翻攝自李亦伸臉書）



體育中心／綜合報導

NBA總冠軍戰G2將在3日上午8點開打，暴龍已經手握1勝，第二戰同樣有主場優勢，多倫多大軍士氣高昂，儘管如此資深媒體人「裘爺」李亦伸經過分析後，依舊看好勇士能夠即時調整做出回應，在客場拿下勝利扳平系列賽。

暴龍首戰攻防兩端都表現精彩，以118比109拿下重要的G1勝利。李亦伸認為暴龍能夠在首戰贏球機會是整個團隊都繳出了完美的表現，除了一哥雷納德（Kawhi Leonard）穩定的輸出外，也透過雷納德在進攻端的牽制力，讓其他暴龍隊友得到更多得分的空間，板凳球員范弗利特（Fred VanVleet）、伊巴卡（Serge Ibaka）等板凳球員也提供火力的挹注。

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另外暴龍在防守端上也讓勇士隊出現了多達17次的失誤，裘爺分析勇士這17次失誤中有一半都是非受迫性的失誤，因此勇士G2會在防守端包夾雷納德以及進攻端失誤部分作出更優化的調整，在杜蘭特（Kevin Durant）恐要到第4戰才能復出的情況下，勇士要用現有陣容再戰暴龍外，柯瑞（Stephen Curry）的表現更為重要，保持不失準的情況下便能手下這關鍵的G2勝利。

李亦伸在分析G1整體的內容後，對於雙方的團隊戰力做出結論，包含整體實力、教練團調度能力，勇士整體還是優於暴龍，因此儘管暴龍現在氣勢正旺，但李亦伸依舊看好勇士能夠完成3連霸。

網友也在臉書上請裘爺開示想知道裘爺支持哪隊。李奕伸霸氣回道，「我沒有支持誰,我不是球迷,不帶感情和情緒,我單純從籃球和戰力+實力+天賦+球星去分析賽事,勇士沒有理由輸暴龍這樣的對手4場。」

總冠軍戰開打之前，裘爺預測勇士能夠以4比2拿下歐布萊恩金盃，就算在經過G1暴龍優異的表現過後，李亦伸仍不改變自己的預測，依舊看好勇士能先拿下G2勝利再完成三連霸。順帶一提，裘爺先前也是看好G1勇士能夠勝出。