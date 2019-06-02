台灣舞蹈節大滿貫積分賽加拿大籍譚永森　準決賽唯一東方面孔

▲譚永森／Anastasia Novikova 。（圖／中華舞總提供）

體育中心／綜合報導

今年的「2019 WDSF & Swarovski臺灣舞蹈節大滿貫積分賽」競爭激烈，所有的亞洲籍好手陸續在準決賽前就敗下陣來，加拿大籍華裔選手譚永森（Winson Tam），搭配來自俄羅斯的舞伴Anastasia Novikova是唯一晉級準決賽的東方面孔。

譚永森與舞伴Anastasia Novikova是第二度來台參加大滿貫積分賽，能夠跳進準決賽感到滿意，要拿到前三名非常困難，「因為歐洲選手實在太強，不過，晉級準決賽的選手就數我們這一對最年輕，所以還是很開心，不管如何就是盡情的跳，盡量的跳出自己最好的成績。」

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現年24歲的譚永森7歲就從香港移民到加拿大，也開啟了他的舞蹈生涯，大半時間都待在歐洲斯洛維尼亞習舞的他，每年僅回加拿大參加兩次大賽，與俄羅斯裔23歲舞伴搭擋有7年之久，目前拉丁舞世界排名第15；標準舞世界排名第23，戰績稱霸加拿大。

曾經拿過21歲以下十項世界冠軍、拉丁舞第二名、標準舞第三名，他期望自己今年大滿貫五站都能跳出好成績，闖進年底在上海舉行的大滿貫總決賽。

今年的「2019 WDSF & Swarovski臺灣舞蹈節大滿貫積分賽」除了比賽精彩，還首次邀請到國際頂尖世界舞蹈梳化造型工作室（Studio Anastasia Eremeeva）進行難得的經驗分享，也讓選手們可以體驗世界頂尖御用造型師的精湛手藝。

2日才有比賽的澳門12歲小選手覃心寧與媽媽還沒進場看比賽，就以機會難得立馬先讓大師指點，試做造型。覃媽媽說，「心寧第一次來台參加大賽，主要是拓展視野，增加國際比賽經驗。對於選手而言，不只舞功要好，服裝造型也要爭奇鬥艷，每個環節都有機會替自己加分。」