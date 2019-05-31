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葉君璋、張泰山、黃煚隆接棒未來　前進彰化推廣基層棒球

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▲味全龍總教練葉君璋及教練張泰山、黃煚隆走訪彰化基層棒球。（圖／頂新和德基金會提供）

▲味全龍總教練葉君璋及教練張泰山、黃煚隆走訪彰化基層棒球。（圖／頂新和德基金會提供）

體育中心／綜合報導

頂新和德文教基金會創辦人魏應充，與味全龍總教練葉君璋及教練張泰山、黃煚隆，親自帶著球衣、球具走訪彰化基層共9所學校，推動為期3年、捐助金額超過600萬給彰化基層少棒9校設備、球衣。

「接棒未來」自2017年以3年計畫捐助彰化，已有超過300位小球員直接受到照顧，甚至因為資源提供能讓9所學校超過4000位學生也能享受到更友善的棒球教育環境，進而大幅降低學校與家長籌募球隊經費的壓力。

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五月底實地走訪南郭國小、忠孝國小、和東國小、培英國小、線西國小、永興國小、育民國小及萬興國小各校今天來到東山國小親自贈送。

▲味全龍總教練葉君璋及教練張泰山、黃煚隆走訪彰化基層棒球。（圖／頂新和德基金會提供）

▲味全龍總教練葉君璋及教練張泰山、黃煚隆走訪彰化基層棒球。（圖／頂新和德基金會提供）

味全龍隊教練團葉君璋、張泰山及黃煚隆，擔任本次接棒未來味全龍隊公益大使。張泰山表示，「他小時候打球時都用很克難的球具，球衣更是穿到破了還繼續穿，現在有頂新和德文教基金會的幫助，讓孩子有足夠的球具以及全新的球衣可以上場打球，讓更多願意打棒球的孩子能夠加入，基層棒球就能夠逐漸茁壯。」

總教練葉君璋表示，透過實地走訪基層球隊，看見現在的小球員實力都相當不錯，如果能給予更完善的球具設備，相信未來這些孩子們的表現一定會更好。

▲味全龍總教練葉君璋及教練張泰山、黃煚隆走訪彰化基層棒球。（圖／頂新和德基金會提供）

▲味全龍教練張泰山走訪彰化基層棒球。（圖／頂新和德基金會提供）

魏應充表示，當他聽到東山國小有一位小朋友因為打棒球，生活有了重心，不再排斥校園，加入球隊接受訓練，打開原本害羞內向的個性，並在棒球場上重新找回人生的方向，學業也因著打棒球操練的企圖心而有所進步，他心裡覺得很感動，堅信打棒球的孩子，不僅只是為了球隊勝負，更重要的是能幫助更多孩子在球場上找到自信與希望。

東山國小校長李世勳表示，接棒未來棒球公益計畫，讓基層棒球隊能夠有嶄新的球衣及球具可以使用，也因為有基金會的適時幫助，緩解了學校棒球隊的資金缺口，也讓全校的孩子都擁有更好的棒球資源與環境。

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▲味全龍總教練葉君璋及教練張泰山、黃煚隆走訪彰化基層棒球。（圖／頂新和德基金會提供）

▲味全龍總教練葉君璋及教練張泰山、黃煚隆走訪彰化基層棒球。（圖／頂新和德基金會提供）

關鍵字： 中華職棒味全龍
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