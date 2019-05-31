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NBA冠軍戰／表弟隔14場季後賽再登場　僅拿3分狀態差

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▲勇士卡森斯。（圖／CFP）

▲卡森斯僅拿3分還在找狀態。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

勇士31日在總冠軍戰G1以109比118敗給了暴龍，先前在第一輪季後賽G2觘成股四頭肌拉傷卡森斯(DeMarcus Cousins)，在相隔14場比賽後再次回到球場，不過他的表現卻相當不理想，全場只拿下3分，似乎還沒找回狀態。

因為先前的阿基里斯腱傷勢，使得本季加盟勇士的卡森斯只打了30場的例行賽，不過他在例行賽中的表現依舊相當強勢，儘管場均只有16.3分、8.2籃板、3.6助攻，但在勇士的體系下，卡森斯的效率非常的高，也讓金州軍團更加無解。不過卡森斯在季後賽面對快艇G2，卻在開賽3分多鐘因為一次救球造成股四頭肌拉傷，導致缺席了14場季後賽才回歸。

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面對暴龍的冠軍戰，卡森斯並非先發出戰，而是到了次節開局才登場，「表弟」上場後就立即上籃造成犯規，同時也展現了在高位的策應能力，不過他因為剛復出的關係，導致在防守端漏洞百出，甚至不斷被錯位，讓暴龍後衛用速度強行突破，在攻防兩端都沒有找回百分百的狀態。

最終「表弟」僅出賽8分鐘，留下3分、2助攻、2抄截的數據，但勇士主帥柯爾在賽前就表示不會透露卡森斯的使用方法，也不確定他會有多少的出場機會，但從G1來看，柯爾彷彿是想要讓卡森斯先熟悉比賽狀態，卡森斯賽後談及了本戰失利同時也對自己的表現有信心，「我們每一個人都可以更加提升，我們會去修正錯誤，並且做好應戰G2的準備。現在上場並且用正確的方式去打球，這就是我每一次踏上球場該做的，我的傷勢也完全不痛了。」

▲勇士卡森斯。（圖／CFP）

▲卡森斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士卡森斯
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