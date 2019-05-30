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中職／接任12強教頭「木已成舟」　洪一中：全力以赴

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▲洪一中接任12強總教練 。（圖／記者王真魚攝）

▲洪一中接任12強總教練 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

12強及東京奧運棒球中華隊總教練確定由Lamigo桃猿總教練洪一中接任。洪總個人接任意願不高，但面對既定事實坦然接受，「木已成舟，就往前看吧，會全力以赴、把事情做好。」

中華職棒聯盟在日前召開領隊會議，共同推舉桃猿總教練洪一中接任奧運中華隊總教練，洪一中多次婉拒接任中華隊總教練，28日受訪仍相當堅持個人沒有意願接任。

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但30日召開第一次選訓會議時，中職宣布洪一中點頭答應接下中華隊總教練職務，會長吳志揚進一步指出，與桃猿領隊劉玠廷多此溝通協調，最終達成共識，在桃猿球團答應後，洪一中自然點頭答應。

桃猿今天休兵在主場練球，洪總抽空接受訪問，談到此事時難掩無奈，「我是昨天晚上收到通知的...我的意願該表達都表達了 ，但很多事不是我說想怎樣就絕對能怎樣；事情已經決定了 ，細節就不用再去琢磨。」

堅持推派洪一中擔綱中華隊教頭，吳志揚強調，他是中職戰績最輝煌的總教練，由他擔任的話，大家都沒話講。洪總謙虛回應，有時只是印象分數，帶球隊只是運氣運氣，「這幾年戰績比較好，但真的有比其他球隊厲害嗎？ 也沒有一定。」

洪一中的任務除了年底12強賽以外，吳志揚指出，還包括明年可能的6搶1資格賽，以及2020東京奧運。儘管個人意願不高，洪總坦然接受，「既然接下了，就會全力以赴，好好認真、努力去做，盡力把事情做好。」

總教練確定後，教練團陣容預計6月中組成，初步的中華隊球員名則會在中職明星賽前確定。洪總說：「我現在很多事情無法一時決定...千頭萬緒、思緒很亂，給我一點時間消化。」

▲▼2020東京奧運中華隊首次選訓委員會(宣布中華隊總教練),中華職棒會長吳志揚。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒會長吳志揚。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字： 中華職棒洪一中中職Lamigo桃猿
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