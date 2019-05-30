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法網／奪冠滿30年現錦織圭教練　張德培作筆記習慣不變

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▲美籍台裔網球名將張德培。（圖／達志影像／美聯社）

▲張德培1989年奪下法網冠軍的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

今年法網對張德培別具意義，他曾於1989年法網以17歲年紀奪下法網男單冠軍，至今已滿30年，如今他已經是教練身份，指導的是當前亞洲一哥錦織圭。

當年張德培名列大會第15種子，一路殺進冠軍戰，對決瑞典名將艾德柏格（Stefan Edberg ），且在5盤大戰後逆轉奪冠，也是生涯唯一一座大滿貫金盃。

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那時張德培還一度因抽筋打算退賽，但他認為如果這次放棄，下次他會更容易就放棄比賽，另一方面如果他繼續打下去，不論輸贏，全世界都會知道他對比賽是奮戰到底。

張德培說，選手的身高強度不一定是最重要，「我一生和很多好手交手過，我知道他們比我好多了，但如果他們不相信自己能面對比賽，那麼我就有機會。」

現年47歲的張德培，穿梭在法網會場，還是會被球迷認出來，現今作為錦織圭的教練，他尋求的不是成為焦點，但是他仍保有選手時代的一個習慣，就是勤作筆記。

30年前拿下法網前，張德培其實不擅長打紅土球場，但被認為有機會，建議他挑戰，於是除了練習外，他紀錄了一切打紅土所需要的條件、技術，還有每個對手在打紅土的特性。

1988年張德培拿外卡參加法網，隔年就奪下冠軍，筆記也佔了不小的功勞，現在當教練也是如此，即便現在一個選手擁有龐大團隊來分攤教練的事情，他也維持這個習慣。

現在張德培僅是錦織圭教練團其中一名成員，每年會有約25週與錦織圭一起行動，其他時間都透過電子郵件聯繫，提供他筆記上的內容，錦織圭第一輪對手還未出現前，張德培就看了7名可能的外卡選手比賽。

張德培2012年與錦織圭團隊接觸後，雙方就開始合作，當時他也想指導亞洲選手，彼此意見一致，雖然美籍華裔與日本籍仍然不同，但張德培認為，雙方有共同的亞洲文化背景容易溝通。

現今一名選手背後的團隊編制，也讓張德培感到時代不同，他回憶當時他就帶著教練、經紀人與母親，現在一個排名在前段班的選手，一次就帶著至少10人團隊在旅行。

當時張德培的伙食還由母親負責，他回憶說，母親常違反飯店規定在房間煮麵食，還必須用浴巾堵住門縫，不然味道飄出去走廊上就會被飯店抓包。

2009的張德培。(圖／達志影像／美聯社)

▲2009年的張德培。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 法網錦織圭張德培
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