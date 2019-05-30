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離奇！柯瑞亞「馬殺雞」按到肋骨斷裂　將缺陣4到6週

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▲美聯冠軍戰G2，柯瑞亞（carlos correa）慶祝再見二壘安。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人柯瑞亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟球員受傷原因百百種，但因為「馬殺雞」受傷的可就不多見。據大聯盟報導，太空人球星柯瑞亞（Carlos Correa）日前在家按摩，不慎傷及肋骨，球團30日宣布將他放入傷兵名單，估計至少缺席4到6週。

「對於無法在場上與隊友奮戰，我感到極度失望。」柯瑞亞表示，「我周二在家中按摩時造成肋骨骨折，以這種不尋常的方式受傷令人更加沮喪。但是，我會盡快回到球場幫助球隊，實現我們世界大賽冠軍的目標。」

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柯瑞亞本季打擊狀況火燙，開季至今繳出全明星的身手，目前50場出賽，打擊三圍.295/.360/.547，擊出11支全壘打、35分打點，成功串連球隊打線。

儘管太空人總管路勞（Jeff Luhnow）認為，以目前的球隊陣容深度，足以應付柯瑞亞受傷時所留下的空缺，但在他缺陣的情況下，確實對球隊攻擊火力帶來極大的影響，現階段估計從3A拉上內外兼修的史卓（Myles Straw）頂替。

太空人目前戰績37勝19敗、勝率6成61，穩居美聯西區龍頭，領先第二名的運動家8場勝差，不過球隊也面臨傷兵問題，除了柯瑞亞之外，奧圖維（Jose Altuve）、史普林格（George Springer）、迪亞茲（Aledmys Diaz）、麥可修（Collin McHugh）和史戴西（Max Stassi）都掛傷號。

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關鍵字： 太空人柯瑞亞
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