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日職／陽岱鋼秘密特打　原辰德：只差沒有施展鐵拳

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人,陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

▲讀賣巨人陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

旅日職棒巨人隊陽岱鋼近況不佳，已有多場比賽沒有先發，巨人隊28日與阪神的比賽因雨未打，監督原辰德特別針對陽岱鋼、中島宏之進行私下打擊特 訓，原辰德開玩笑說：「特訓時連髒話都罵了，只差沒有動用鐵拳。」

陽岱鋼上一次先發是5月22日，有3打數1支安打，接下來都未再先發，24日代打被三振，25日代打2打席有1支二壘安打、1次三振。

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巨人28日在阪神客場甲子園球場賽出賽，但比賽因雨未打，在一壘是全隊打擊練習，三壘側是原辰德與打擊教練私下特訓陽岱鋼、中島宏之的練習正在進行中，約是1小時左右。

這是為了避免記者打擾，可以更集中精神的打擊特訓，原辰德甚至自己擔任餵球投手，為什麼不公開特打，原辰德開玩笑說：「沒有公開的秘密特訓，髒話是免不了，只差沒有動到鐵拳。」

他說：「如果調整到好的方向，2人應該可以施展100%的力量去打擊。」

對於打擊秘密特訓的效果，陽岱鋼說：「收穫很多。」中島宏之表示，有不錯的效果。原辰德說：「今後對於2人是充滿期待。」

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關鍵字： 日職陽岱鋼
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