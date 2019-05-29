日職／陽岱鋼秘密特打　原辰德：只差沒有施展鐵拳

▲讀賣巨人陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

旅日職棒巨人隊陽岱鋼近況不佳，已有多場比賽沒有先發，巨人隊28日與阪神的比賽因雨未打，監督原辰德特別針對陽岱鋼、中島宏之進行私下打擊特 訓，原辰德開玩笑說：「特訓時連髒話都罵了，只差沒有動用鐵拳。」

陽岱鋼上一次先發是5月22日，有3打數1支安打，接下來都未再先發，24日代打被三振，25日代打2打席有1支二壘安打、1次三振。

請繼續往下閱讀...

巨人28日在阪神客場甲子園球場賽出賽，但比賽因雨未打，在一壘是全隊打擊練習，三壘側是原辰德與打擊教練私下特訓陽岱鋼、中島宏之的練習正在進行中，約是1小時左右。

這是為了避免記者打擾，可以更集中精神的打擊特訓，原辰德甚至自己擔任餵球投手，為什麼不公開特打，原辰德開玩笑說：「沒有公開的秘密特訓，髒話是免不了，只差沒有動到鐵拳。」

他說：「如果調整到好的方向，2人應該可以施展100%的力量去打擊。」

對於打擊秘密特訓的效果，陽岱鋼說：「收穫很多。」中島宏之表示，有不錯的效果。原辰德說：「今後對於2人是充滿期待。」

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！