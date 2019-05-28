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扯！貝林格兩次「外星雷射肩」拯救道奇　教頭：給他金手套

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▲道奇貝林格「外星雷射肩」，讓大都會教頭看傻眼。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇貝林格「外星雷射肩」，單場兩次長傳助殺，讓大都會教頭看傻眼。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇外野手貝林格（Cody Bellinger）本季不僅打擊表現搶眼，在守備方面也很出色，28日主場迎戰大都會，單場演出2次雷射間長傳助殺，又擊出本季第19號全壘打，再次繳出MVP級的身手，幫助道奇以9比5擊敗大都會。

此戰首局上，大都會在一出局攻佔一、二壘，佛雷澤（Todd Frazie）擊出右外野方向安打，貝林格接球後毫不猶豫長傳本壘，康佛多（Michael Conforto）在滑進本壘前遭刺殺出局，替道奇守下重要分數。

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接著3局下，道奇與大都會戰成1比1平手，貝林格從大都會王牌迪葛隆（Jacob deGrom）手中，轟出一發陽春砲，幫助道奇取得領先，迎來本季第19號全壘打。

落後3分的大都會在8局上一出局攻佔滿壘，戴維斯（J.D. Davis）擊出右外野飛球出局，貝林格完成接殺後，在沒有墊步情況下，施展驚人雷射肩，球直接飛進三壘手手套完成觸殺，以雙殺守備化解滿壘危機，被總教練羅伯茲（Dave Roberts）稱作是「改變戰局的關鍵人物」。

「這是難以置信的長傳。」大都會總教練米奇（Mickey Callaway）也看傻眼，「你會在接下來30年一直看到這個美技守備，他們將會一次又一次的演出雷射肩，有點像是葛雷諾20年前的長傳球，真是難以置信的play。」

貝林格精彩的表現，讓總教練羅伯茲直呼可以提前頒發金手套，「這個長傳美技，很難用言語來描述，我不知道是否能夠提前在5月頒發金手套。」

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