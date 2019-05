扯！貝林格兩次「外星雷射肩」拯救道奇　教頭：給他金手套

▲道奇貝林格「外星雷射肩」,單場兩次長傳助殺,讓大都會教頭看傻眼。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

道奇外野手貝林格(Cody Bellinger)本季不僅打擊表現搶眼,在守備方面也很出色,28日主場迎戰大都會,單場演出2次雷射間長傳助殺,又擊出本季第19號全壘打,再次繳出MVP級的身手,幫助道奇以9比5擊敗大都會。

此戰首局上,大都會在一出局攻佔一、二壘,佛雷澤(Todd Frazie)擊出右外野方向安打,貝林格接球後毫不猶豫長傳本壘,康佛多(Michael Conforto)在滑進本壘前遭刺殺出局,替道奇守下重要分數。

接著3局下,道奇與大都會戰成1比1平手,貝林格從大都會王牌迪葛隆(Jacob deGrom)手中,轟出一發陽春砲,幫助道奇取得領先,迎來本季第19號全壘打。

.@Cody_Bellinger is doing it all tonight. pic.twitter.com/DGKHnK4mTp