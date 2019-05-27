嘉信挑戰賽／世界排名將升第47　潘政琮生涯首進50大

▲潘政琮。（圖／PGA巡迴賽提供，下同）



記者洪偵源／綜合報導

PGA巡迴賽嘉信挑戰賽，潘政琮最終以並列第3作收，雖無緣生涯第2座PGA巡迴賽冠軍，但是世界排名即將上升到第47名，生涯首度擠進前50大。

2019年賽季，潘政琮在傳承高球賽奪冠，收下生涯首座PGA巡迴賽冠軍，再加上嘉信挑戰賽並列第3的成績，世界排名將從第54名升到第47名，也是生涯首度擠進前50名的行列。

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潘政琮收穫並不僅止於此，聯邦快遞盃的積分也有所進帳，擠進積分榜前30名，排名第24名，維持前30名的成績，將可獲得巡迴錦標賽的參賽資格。

聯邦快遞盃並非盃賽，而是PGA巡迴賽的計分方式，從37場巡迴賽的成績開始計算，並有4場賽事為季後賽，獎金與積分都相當高，巡迴錦標賽是系列最終戰，只有30個名額。

「能進到聯邦快遞盃積分前30名，一直以來都是我的夢想，也是我過去三年來的目標，」小潘說，「過去幾年有很接近，但最後都沒有達到。希望今年可以達到這個目標。」

同時，團體對抗賽制的總統盃，潘政琮國際隊積分榜的位置來到第9，比賽將在12月與澳大利亞墨爾本舉行，他說：「希望自己可以表現好、準備好，讓自己可以有更多的出賽機會。」