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國田賽／俞雅欣一年五破香港跳遠紀錄　最後一跳險衝6M38

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▲香港余雅欣。（圖／記者張克銘攝）

▲香港俞雅欣。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／台北報導

2019年台灣國際田徑公開賽26日在台北田徑場展開最後一日賽程，女子跳遠項目中，亞錦賽銅牌的香港選手俞雅欣，在第四跳跳出6公尺27，打破自己個人最佳的6公尺26，不但一舉摘金，也再度打破香港女子跳遠紀錄。

21歲年僅大三的俞雅欣堪稱是香港跳遠新星，轉戰跳遠僅三年，去年9月先是以6公尺19打破2011年香港全國紀錄的6公尺06，接著在今年大專田徑賽以6公尺22刷新個人最佳，接著在新加坡站6公尺23再破最佳，5月再以6公尺26四破香港全國成績。

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俞雅欣在4月亞錦賽以6公尺15摘銅後信心大增，今天在台灣國際田徑公開賽中，前兩跳雖然因為踩板犯規，第三跳5公尺98排在第六，不過第四跳一舉拉出6公尺27，衝上第一，最終以6公尺27，再刷個人最佳，一年五破香港成績奪金。

賽後俞雅欣提到，「第六跳相當可惜，差一點可以再破，因為踩板前了一釐米犯規，不然他們量有6公尺38，覺得太可惜了，不過我還有信心可以，今天也算是滿滿意的成績，亞錦奪銅知道更相信自己能夠做得更好，特別是頭三跳是可以做到接近個人最佳，只是前兩跳也犯規了。」

一年破五次香港紀錄的心情，俞雅欣說，「很開心的可以和跳遠的香港朋友一起進步很開心，可以帶領香港跳遠一起進步，從去年6公尺19到今天的6公尺27，持續進步主要是訓練上一直慢慢加強，技巧也慢慢加上去，教練還有體能教練一起研究，怎樣更協調一點。」

俞雅欣說，「心態上就自信比以前好多了，以前會認為自己沒有什麼進入決賽，現在我是可以的，做好頭三跳就沒問題，下一個目標亞洲大獎賽可以做到6公尺30，還有穩定現在的技術，6公尺19已經達標世大運，主要目標在世大運。」

▼中華隊謝喜恩以5公尺57排在第11。（圖／記者季相儒攝）

▲▼台灣國際田徑公開賽,女子跳遠,謝喜恩。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 國田賽

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