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戴資穎辮子頭登場嘗試不同造型　蘇迪曼盃後短暫休息專注訓練

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▲▼ VICTOR【Crown Collection快閃概念店】戴資穎見面會 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲戴資穎見面會 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／台北報導

世界球后戴資穎在結束蘇迪曼盃的賽程之後，6月短暫休息，26日出席運動品牌VICTOR的快閃概念店見會面活動，見到滿場球迷熱情排隊，「可以在台北101跟大家見面，我自己也只來過這裡兩次，在這裡看到大家別有一番風味，聽說大家一大早就來辛苦了。」

▼ 戴資穎和球迷合照 。 （圖／勝利提供，下同）

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▲▼ ▲▼ VICTOR【Crown Collection快閃概念店】戴資穎見面會 。 。（圖／勝利提供）

戴資穎26日出席見會面活動，限額50個名額可以拍照，號碼牌一大早就被球迷們就秒殺，外頭還有許多粉絲包圍，戴資穎也以一頭清新可愛的辮子頭亮相，從手扶梯下到場館和大家揮手致意，笑稱小害羞，「有尷尬了幾秒。」

▲▼ ▲▼ VICTOR【Crown Collection快閃概念店】戴資穎見面會 。 。（圖／勝利提供）

戴資穎談到自己的辮子頭造型，「從早上9點30半開始弄頭髮，我喜歡嘗試各種不同造型，大家都說我編辮子滿好看，我自己是沒有太大感覺，不過比賽的時候應該是不會，我不會綁辮子，也想多睡一下，看到滿場球迷，我滿常跟大家說謝謝的，也還是一直都說謝謝，大家一直那麼支持我，可以盡力去比賽，是我比賽滿大的動力。」

▲▼ ▲▼ VICTOR【Crown Collection快閃概念店】戴資穎見面會 。 。（圖／勝利提供）

而談到蘇迪曼盃自己表現，戴資穎說沒有很滿意，「自己身體狀況沒那麼好，但現在比賽結束了，身體和傷好得差不多，6月沒什麼比賽，就還是會持續訓練，準備7月的比賽。」對於外界的評論，「狀態本來就是高高低低，自己會經過的過程，至於別人的想法沒有想太多。」

▼戴資穎見面會 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ VICTOR【Crown Collection快閃概念店】戴資穎見面會 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 戴資穎

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

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