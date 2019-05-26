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戴資穎見面會50個名額秒殺　球迷早上5點就來排自發號碼牌

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▲▼ VICTOR【Crown Collection快閃概念店】戴資穎見面會 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲戴資穎見面會和球迷拍照 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

世界球后戴資穎在結束蘇迪曼盃的賽程之後，6月短暫休息，26日出席運動品牌VICTOR的快閃概念店見會面活動，限額50個名額可以拍照，不過球迷們太熱情，早上5至6點就有人來排隊，限量名額秒殺就為了一賭戴資穎的風采。

▲▼ VICTOR【Crown Collection快閃概念店】戴資穎見面會 。（圖／記者謝孟儒攝）

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戴資穎穩坐世界球后127周，在帶領中華隊蘇迪曼盃八強止步後返台，6月短暫調整狀態後，預計7月開始才會進入球后保衛戰，並且備戰8月世錦賽，今年最大目標就是奧運積分賽，並參與快閃概念店見會面活動，官方預計早上9點發號碼牌，不過一大早就有人來排隊。

▲▼ VICTOR【Crown Collection快閃概念店】戴資穎見面會 。（圖／記者謝孟儒攝）

場地舉辦在台北101，早上7點30分才開門，工作人員才要場佈，就發現已經有大批球迷在門外自主性的排隊守候，並且自製50張號碼牌，而且不到9點號碼牌都已經全部發光，活動11點30分才登場，其他球迷只能排在場館外面拍照，看到戴資穎從手扶梯下到場地時，更是人手一台相機、手機猛拍。

▲▼ VICTOR【Crown Collection快閃概念店】戴資穎見面會 。（圖／記者謝孟儒攝）

最早來排隊的球迷一早5點多、6點就來，還有一對夫妻遠從新竹過來，從2017年世大運開始關注戴資穎，最佩服戴資穎的比賽精神，又都能保持平常心並展現拚勁，是很好的學習典範，加上人又親民，未來也會繼續支持，還親手畫了戴資穎的圖要送給戴資穎。

▼球迷圍在場外等候戴資穎。（圖／勝利提供，下同）

▲▼ ▲▼ VICTOR【Crown Collection快閃概念店】戴資穎見面會 。 。（圖／勝利提供）

戴資穎提到，「我其實很少在台灣進行公開活動，主辦方還特別幫我綁了辮子頭，這個我實在不會綁，不過各個造型我都不會排斥，對球迷說的話其實我平常就已經說很多了，但就是一句謝謝，真的很謝謝他們的支持和鼓勵，有他們的支持是我比賽的最大動力。」

▲▼ ▲▼ VICTOR【Crown Collection快閃概念店】戴資穎見面會 。 。（圖／勝利提供）

關鍵字： 戴資穎

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