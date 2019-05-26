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中職／味全龍復活是好事　劉義傳：希望再有第6隊

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▲▼ 高中木棒聯賽，花體劉義傳 。（圖／記者洪偵源攝）

▲花體總教練劉義傳。（圖／記者洪偵源攝）

記者路皓惟／羅東報導

味全龍復隊重返中華職棒，台灣球迷盼望已久的職棒第5隊終於來了，兄弟象退役球星、現任花蓮體中總教練「劉一刀」劉義傳表示，這是美事一樁，對台灣棒球環境有很大的助益，也希望再有第6隊出現。

劉義傳職棒生涯從中職4隊開始，到經歷6隊規模，但中職自從2009年確定減為4隊後，至今已經連續11個球季只有4隊規模。他曾感嘆，那麼多從事棒球運動的小朋友，職棒卻只有4隊，確實太少，並多次向聯盟喊話要想辦法增隊。

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如今中職終於迎來職棒第5隊味全龍，劉義傳表示，「中職出現第5隊是樂觀其成，多一個球團，也代表著更多就業機會，對從事棒球運動的選手來說，多了一個通路，多一個選澤，這是很不錯的。」

中職有了第5隊的出現，劉義傳也期待職棒重回6隊規模，他說：「現在有了第5隊，希望繼續再有第6隊出現。台灣市場6隊剛剛好飽和，以賽程編排來說，也是6隊比較好安排。」

▲▼味全龍遞交加盟中職企劃書後記者會,葉君璋總教練。（圖／記者季相儒攝）

▲味全龍確定復隊，加盟中職成為第5隊。（圖／記者季相儒攝）

劉義傳退休回到三級棒球帶隊，身為花體總教練，他也給想要去挑戰職棒的高中選手建議，「球員基本功還是要加強，不能光只有夢想，如果基礎不夠扎實，一切都是徒勞，進不去職棒窄門，且實力不夠的話，還是先去大學磨練比較好。」

劉義傳提到，有能力的高中球員，當然可以先去職棒卡位，但要知道球團不是笨蛋，也會希望投資能夠盡快得到回饋，現在職棒環境很競爭，各路好手這麼多，有大學、業餘社會隊，如果沒有準備好，怎麼進得了職棒。

劉義傳職棒元年加入三商虎，效力長達10年，後來改披兄弟象戰袍，16年職棒生涯留下57勝58敗、1中繼、82次救援成功、防禦率3.12成績，累積468場出賽排名中職投手史上第3。

▲▼職棒傳奇球星OB賽-劉義傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲中職傳奇球星劉義傳。（圖／記者黃克翔攝）

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