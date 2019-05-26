國田賽／藤田渓太郎跳高2M25摘金　去年也在台破PB讚幸運地

▲國田賽,男子跳高金牌日本藤田渓太郎 。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／台北報導

2019年台灣國際田徑公開賽25日在台北田徑場展開首日賽程，男子跳高項目中，中華隊有傅兆玄、黃平諺 、郭宇程等好手參賽，力拼新加坡、日本好手，最終日本選手藤田渓太郎以2公尺25成績打破自己個人最佳，奪下金牌，傅兆玄則是第三跳過2公尺12拿下第三。

來自日本京都立命館大學的藤田渓太郎在2公尺12第一跳順利過關，中華隊好手傅兆玄在第三跳通過，不過高度升至2公尺16後，傅兆玄三跳失敗，藤田渓太郎第一跳順利過關，只剩一人在場上挑戰2公尺20，則是第二跳順利過桿。

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持續往自己最佳的2公尺23邁進的藤田渓太郎，第三跳漂亮過桿2公尺25，打破自己的個人最佳紀錄，不過在挑戰大會紀錄的2公尺30則是三跳失敗，但已經順利摘金，賽後藤田渓太郎談到，「今天在台灣比賽的整個氛圍還有天氣都很好，才能夠順利打破自己最佳。」

藤田渓太郎說，「這是第二次來到台灣比賽了，去年也是在台灣的國際田徑公開賽時，打破當時的個人最佳成績（2公尺22），當時也是拿下金牌，覺得台灣是我的幸運地，希望明年還可以再來台灣，到時候可以再打破自己最佳成績，雖然台灣比起日本還要熱一些，但很享受在台灣比賽的感覺。」

目前大學四年級的藤田渓太郎談到，並不會參加7月的拿坡里世大運，「因為我太晚才達標了，時間來不及不能夠參加覺得很遺憾，不過對於今天創下自己的最佳成績覺得很好，但是離日本的全國紀錄（2公尺33）還有一段距離，這是我還要再努力的地方。」

▼傅兆玄奪銅。（圖／記者黃克翔攝）