耶里奇近7年最快20轟　比肩前遊騎兵MVP漢米爾頓

▲耶里奇最快20轟。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

耶里奇（Christian Yelich）背傷缺席後回歸，3局立刻棒打費城人先發艾克福(Jerad Eickhoff)，扛出右外野的陽春砲幫助釀酒人3比2領先，也是他本季第20發全壘打，只用了45場比賽為近7年最快，差點超越2012年的前遊騎兵強打漢米爾頓(Josh Hamilton)。

前一晚因背部緊繃休戰7場的耶里奇，還親自現身力挺同城仍在為總冠軍戰門票奮鬥的公鹿隊，更被拍到直接乾掉一杯啤酒。「他在比賽前有過來做治療，做揮棒練習，他感覺不錯已經沒問題了。我看到他乾杯，就知道已經可以上場了。」釀酒人總教練康賽爾（Craig Counsell）說。

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本戰之前，耶里奇是全聯盟唯一敲出17發全壘打的球員，現在持續領跑，第2的是17轟的道奇貝林格（Cody Bellinger）和太空人的史普林格(George Springer)。

耶里奇用了45場比賽敲出20發全壘打為大聯盟近7年最快，而在2012年，漢米爾頓用了44場完成20轟。耶里奇同時寫下釀酒人隊史紀錄，第2快的「小王子」費爾德（Prince Fielder）在2007年用了58場比賽才來到20轟。

Christian Yelich is now alone in the 20-homer club



(via @fswisconsin) pic.twitter.com/WQONPiV4x8 — SI MLB (@si_mlb) May 25, 2019

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