耶里奇近7年最快20轟　比肩前遊騎兵MVP漢米爾頓

▲耶里奇最快20轟。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

耶里奇(Christian Yelich)背傷缺席後回歸,3局立刻棒打費城人先發艾克福(Jerad Eickhoff),扛出右外野的陽春砲幫助釀酒人3比2領先,也是他本季第20發全壘打,只用了45場比賽為近7年最快,差點超越2012年的前遊騎兵強打漢米爾頓(Josh Hamilton)。

前一晚因背部緊繃休戰7場的耶里奇,還親自現身力挺同城仍在為總冠軍戰門票奮鬥的公鹿隊,更被拍到直接乾掉一杯啤酒。「他在比賽前有過來做治療,做揮棒練習,他感覺不錯已經沒問題了。我看到他乾杯,就知道已經可以上場了。」釀酒人總教練康賽爾(Craig Counsell)說。

本戰之前,耶里奇是全聯盟唯一敲出17發全壘打的球員,現在持續領跑,第2的是17轟的道奇貝林格(Cody Bellinger)和太空人的史普林格(George Springer)。

耶里奇用了45場比賽敲出20發全壘打為大聯盟近7年最快,而在2012年,漢米爾頓用了44場完成20轟。耶里奇同時寫下釀酒人隊史紀錄,第2快的「小王子」費爾德(Prince Fielder)在2007年用了58場比賽才來到20轟。

Christian Yelich is now alone in the 20-homer club



(via @fswisconsin) pic.twitter.com/WQONPiV4x8