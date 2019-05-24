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呼和浩特柔道大獎賽　楊勇緯、蔡明諺摘銀鍍銅

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▲▼2018雅加達亞運,男子柔術,柔道,楊勇緯。（圖／記者李毓康攝）

▲楊勇緯。（圖／記者李毓康攝）

記者洪偵源／台北報導

2019年柔道大獎賽呼和浩特站，中華隊楊勇緯（雅加達-巨港銅牌）、蔡明諺（里約奧運國手）成功衝擊獎牌，楊勇緯在男子60公斤級叩關決賽，敗給南韓選手獲得銀牌，蔡明諺則拿下男子66公斤級銅牌。

大獎賽為IJF（International Judo Federation，國際柔道總會）系列賽第4級賽事，金牌獲得700分積分、銀牌挹注490分積分，銅牌則有350分進帳。

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楊勇緯所屬的60公斤級，分4個小組打淘汰賽，楊勇緯在C組首輪輪空，跟著接連擊敗北韓朴永南（音譯）、法國瑞沃（Cedric Revol）挺進4強。

4強擊退南韓邱英赫（音譯）後，再度遇上南韓選手，為2013年里約世錦賽以及2015年阿斯塔納世錦賽銅牌得主金源鎮（音譯），最終不敵對手獲得銀牌。

蔡明諺的66公斤級，同樣4個小組，他在B組接連擊敗愛爾蘭的伯恩斯（Nathon Burns）、摩洛哥巴蘇（Imad Bassou），跟著敗給俄羅斯阿布都薩利洛夫（Abdula Abdulzhalilov）。

掉入復活賽的蔡明諺，接連拿下蒙古的鋼寶勒德（Kherlen Ganbold）以及法國的丹尼爾（Jean Daniel）獲得一面銅牌。

柔道蔡明諺(左)。(圖／中華奧會提供)

▲蔡明諺。（圖／資料照／中華奧會提供）

關鍵字： 柔道楊勇緯蔡明諺

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