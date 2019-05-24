運動雲

>

玉山盃／聯手守護雲林縣　朱添明、蔡承勳目標國手

ETtoday運動雲

▲2019玉山盃，雲林縣麥寮高中投手朱添明。（圖／記者路皓惟攝）

▲雲林縣麥寮高中投手朱添明。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／羅東報導

雲林縣今年出征玉山盃青棒賽，只有4名高三球員，靠著高三主力投手朱添明先發7.2局無責失好投，加上高一學弟蔡承勳後援2.1局無失分，成功在延長突破僵局制生還，以3比1擊敗宜蘭縣，暫時免於被淘汰。

高三朱添明是球隊最倚賴的先發，主投7.2局被打4支安打失掉1分（非責失），投出7次三振、3次保送，完成教練交付任務，「身為高三球員要做好領導的角色，所以今天能盡量吃多點局數，只要還可以丟，就想要做到最好。」

請繼續往下閱讀...

今年即將畢業準備進入成棒，玉山盃將是朱添明高中生涯最後一個大比賽，每場比賽力求表現，希望能獲得選訓委員的青睞，穿上中華隊戰袍。此外，他也計畫報名今年中職選秀，期待能在職棒賽場上闖出一片天。

落入敗部區的雲林縣有輸不得的壓力，除了朱添明優質好投帶領下，高一蔡承勳也是此戰贏球的重要角色，後援2.1局沒被擊出安打，丟出2次三振。

這是蔡承勳青棒生涯首度參與國手選拔賽，坦言上場有些緊張，但想著後面有隊友幫忙守備，以及學長帶領鼓勵下，讓他投起球來絲毫沒有高一的生澀感。

雲林縣總教練趙東詳透露，先前蔡承勳在縣內的狀況不好，但這一次玉山盃看到他的成長，直呼表現出乎預料。蔡承勳則說，學長有幫忙調整動作，幫助自己找回投手狀態。

蔡承勳棒球起步比別人晚，到了國一才開始練棒球，前2年都還在磨練，升上國三開始投出成績，卻也因為超齡無法參加國手選拔賽。今年升上高一，迎接生涯首次的國手選拔賽，他期待入選中華培訓隊60人大名單，也希望維持好表現幫助球隊打出好成績。

▲2019玉山盃，雲林縣麥寮高中投手蔡承勳。（圖／記者路皓惟攝）

▲雲林縣麥寮高中投手蔡承勳。（圖／記者路皓惟攝）

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： 2019玉山盃雲林縣朱添明蔡承勳

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

熱門新聞

中職二軍／觸身球清空板凳　林威助：故意的？林振賢：故意

中職二軍／還原衝突事件　林振賢：沒說觸身球是故意

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

中職／伯納直覺對了！陳子豪代打轟　但明天繼續板凳

中職／林威助震怒：二軍積極進攻是基本，對方竟故意觸身

SBL／達欣回社甲　張智峰「又」碰球隊不玩：擔心球員後續

讀者回應

﻿

最新新聞

1SBL／張智峰又碰球隊不玩心情差

2大專系際盃　輔大企管搶進四強

3還原衝突事　林振賢：沒說是故意

4國田賽25日焦點　楊俊瀚百米飆速

5中道中學解散　未來轉型社團球隊

熱門新聞

1故意觸身清空板凳　林威助質問林振賢：故意的

2還原衝突事　林振賢：沒說是故意

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4陳子豪代打開轟　伯納的直覺對了

5林威助震怒：二軍積極進攻，對方竟故意觸身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

陳禹勳上場中繼投出三上三下的半局 | 05_23 Lamigo vs 兄弟 八局下

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366