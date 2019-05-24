玉山盃／聯手守護雲林縣　朱添明、蔡承勳目標國手

▲雲林縣麥寮高中投手朱添明。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／羅東報導

雲林縣今年出征玉山盃青棒賽，只有4名高三球員，靠著高三主力投手朱添明先發7.2局無責失好投，加上高一學弟蔡承勳後援2.1局無失分，成功在延長突破僵局制生還，以3比1擊敗宜蘭縣，暫時免於被淘汰。

高三朱添明是球隊最倚賴的先發，主投7.2局被打4支安打失掉1分（非責失），投出7次三振、3次保送，完成教練交付任務，「身為高三球員要做好領導的角色，所以今天能盡量吃多點局數，只要還可以丟，就想要做到最好。」

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今年即將畢業準備進入成棒，玉山盃將是朱添明高中生涯最後一個大比賽，每場比賽力求表現，希望能獲得選訓委員的青睞，穿上中華隊戰袍。此外，他也計畫報名今年中職選秀，期待能在職棒賽場上闖出一片天。

落入敗部區的雲林縣有輸不得的壓力，除了朱添明優質好投帶領下，高一蔡承勳也是此戰贏球的重要角色，後援2.1局沒被擊出安打，丟出2次三振。

這是蔡承勳青棒生涯首度參與國手選拔賽，坦言上場有些緊張，但想著後面有隊友幫忙守備，以及學長帶領鼓勵下，讓他投起球來絲毫沒有高一的生澀感。

雲林縣總教練趙東詳透露，先前蔡承勳在縣內的狀況不好，但這一次玉山盃看到他的成長，直呼表現出乎預料。蔡承勳則說，學長有幫忙調整動作，幫助自己找回投手狀態。

蔡承勳棒球起步比別人晚，到了國一才開始練棒球，前2年都還在磨練，升上國三開始投出成績，卻也因為超齡無法參加國手選拔賽。今年升上高一，迎接生涯首次的國手選拔賽，他期待入選中華培訓隊60人大名單，也希望維持好表現幫助球隊打出好成績。

▲雲林縣麥寮高中投手蔡承勳。（圖／記者路皓惟攝）



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