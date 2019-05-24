國田賽／國際好手訓練地挑過不怕酷熱　對台灣田徑風氣好驚訝

▲2019年臺灣國際田徑公開賽邀請狄格拉斯（左起）、泰勒和卡布來台參賽 。（圖／大漢行銷提供）



記者林育正／台北報導

2019年臺灣國際田徑公開賽請來奧運三級跳雙金的美國好手泰勒（Christian Taylor），里約奧運100公尺銅牌狄格拉斯（Andre De Grasse），和加拿大男子110公尺跨欄第一把交椅的卡布（Johnathan Cabral）。而3位選手平時的訓練地點都是氣候相當嚴酷的地區，異口同聲表示不怕台灣炎熱潮濕的氣候。

「我是南方來的，喬治亞（長大）和佛羅里達（大學），我喜歡潮濕的天氣，這是我非常習慣的環境，就算更潮濕也沒問題，很開心來到這裡比賽。」泰勒表示。 他已在奧運三級跳完成2連霸，明年將挑戰3連霸。而狄格拉斯的訓練基地同樣在美國南部，和台灣氣候相似的佛羅里達，「潮濕也不是問題，我昨天已經有進行訓練，沒對我造成太大影響。」

請繼續往下閱讀...

加拿大跨欄好手卡布的選擇比較不一樣，則是選擇位在沙漠的鳳凰城，「那裡很乾很熱，也會一直流汗，在這邊只要水份補充足夠也不是問題。」

泰勒前一天練習時，也對台灣田徑環境感到驚訝，「我在學校操場看到很多年輕運動員正在進行訓練，可以看到田徑在這很受歡迎，讓人感決到很激勵。大家都很享受，很正向的感覺。」狄格拉斯也說：「我滿驚訝的，加拿大並沒有那麼多田徑場地。我不知道舉辦這裡過世大運，期待能跑出很快的成績。」

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！