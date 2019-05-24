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印地安人搶接飛球相撞　光芒跑出3分場內全壘打

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▲印地安人，梅卡多（Oscar Mercado）與馬丁（Leonys Martin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅卡多（Oscar Mercado）與馬丁（Leonys Martin）相撞。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

光芒24日作客印地安人，6局奇爾梅爾（Kevin Kiermaier）擊出左外野方向飛球，印地安人兩名野手搶接飛球撞在一起，進而演變成3分場內全壘打，幫助球隊取得6比0領先，終場光芒7比2獲勝。

奇爾梅爾的左外野方向飛球，飛行距離僅287.5英呎，距離全壘打牆還有將近80英呎的距離，不過梅卡多（Oscar Mercado）與馬丁（Leonys Martin）兩人搶接這顆飛球，使用滑接的方式撞在一起，且痛苦的久久無法起身，進而演變成3分打點場內全壘打。之後光芒再靠著串連安打，擴大到7比0領先。

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馬丁隨後持續留在場上，但梅卡多該局下半敲安後就被換上代跑，《MLB.com》記者貝爾（Mandy Bell）報導，梅卡多是因為右臀挫傷因此無法繼續比賽。該局印地安人靠著盧普洛（Jordan Luplow）適時安打攻下2分，終場光芒以7比2勝出。

▲奇爾梅爾（Kevin Kiermaier）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奇爾梅爾（Kevin Kiermaier）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 光芒印地安人奇爾梅爾

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