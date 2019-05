印地安人搶接飛球相撞　光芒跑出3分場內全壘打

▲梅卡多(Oscar Mercado)與馬丁(Leonys Martin)相撞。(圖/達志影像/美聯社)

體育中心/綜合報導

光芒24日作客印地安人,6局奇爾梅爾(Kevin Kiermaier)擊出左外野方向飛球,印地安人兩名野手搶接飛球撞在一起,進而演變成3分場內全壘打,幫助球隊取得6比0領先,終場光芒7比2獲勝。

奇爾梅爾的左外野方向飛球,飛行距離僅287.5英呎,距離全壘打牆還有將近80英呎的距離,不過梅卡多(Oscar Mercado)與馬丁(Leonys Martin)兩人搶接這顆飛球,使用滑接的方式撞在一起,且痛苦的久久無法起身,進而演變成3分打點場內全壘打。之後光芒再靠著串連安打,擴大到7比0領先。

#RaysUp Kevin Kiermaier gets a three-run HR after #RallyTogether OF Leonys Martin and Oscar Mercado's scary collision in the outfield.#MLB pic.twitter.com/kEtJ0HnY8O