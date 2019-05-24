日職／明星賽票選開跑　球迷快幫王柏融、陽岱鋼投票

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒今年明星賽球迷票選從今天（24日）展開，火腿隊台灣野手王柏融第一年打日本職棒，被火腿隊以外野手推薦太平洋聯盟明星隊票選，巨人隊陽岱鋼也以外野手名義接受中央聯盟票選。

日職明星賽今年在7月12日東京巨蛋、7月13日在大阪甲子園各打1場，球迷票選從今天展開到6月16日截止，5月27日第一次發表結果，6月24日是最終票選結果發表。

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投票資格球員是在5月31日前登錄為正式球員的選手，野手要出賽10場以上，還有20打席以上，台灣選手僅有火腿王柏融、巨人陽岱鋼2人，都以外野手身分被球隊推薦接受球迷票選。

▲讀賣巨人陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

球迷可以透過採實體紙本投票，或者用網路投票包括電腦及手機投票，但網路投票要登入帳號，而且一天只投1次。

台灣選手上一次參與日職明星賽是陽岱鋼2014年在火腿隊時期獲選參加，但他是以日職本土球員身分，王柏融今年是以洋將身分參與票選。

除了靠球迷票選之外，還有選手間相互投票、監督推薦等，7月1日到3日再有遺珠票選，選出最後一位進入明星賽的球員。

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