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小市場3大聯盟皆養出MVP等級巨星　密爾瓦基迎接「黃金年代」

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▲公鹿安戴托昆波。（圖／路透社）

▲安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

鄰近美國北方五大湖區的威斯康辛，為職業運動小城市，兩支球隊MLB密爾瓦基釀酒人以及NBA密爾瓦基公鹿，長期在NFL常勝軍綠灣包裝人陰影下打球，不過這兩隊近年快速崛起，有機會創下同一城市3隊出產年度MVP紀錄。而釀酒人上季差1勝就踏進世界大賽，公鹿也在東區冠軍賽奮戰，努力為這城市打下9年內的第2冠，迎接密爾瓦基的「黃金年代」。

曾經在1967-68年開創超級盃2連霸，1997年、2011年再度高舉金盃，隊史32次打進季後賽，綠灣包裝人無疑是威斯康辛州職業運動的代表，不過密爾瓦基的兩支球隊情況大不同，1969年成軍的釀酒人僅4次打進季後賽，公鹿至少還有過賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、羅伯森（Oscar Robertson）兩大傳奇聯手打下1971年隊史唯一總冠軍。

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不過現在情況不同了，釀酒人去年在耶里奇（Christian Yelich）帶領下，搭配「開場投手」等奇招，彌補陣容上的缺陷，與MLB豪門道奇在國聯冠軍戰廝殺到G7才落敗。公鹿則靠著精準的選秀以及栽培，本季打出NBA最佳的60勝22敗，季後賽東區冠軍戰與多倫多暴龍抗衡，持續為這座城市9年來的第2冠奮戰。

公鹿曾經在1980年代強盛，但他們始終無法留住球星，90年代進入6個賽季低於50%勝率、4季不到30勝的黑暗期，2000年初期靠著艾倫（Ray Allen）、羅賓森（Glenn Robinson）、卡塞爾（Sam Cassell）三人合體展現一絲曙光，接著就是現在「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的年代。

「很多球迷看久了就失去信心了，也開始懷疑是否要繼續相信這支球隊，」密爾瓦基資深記者歐森（Drew Olson）說道，「現在戰績提升之後，這些球迷也回來了。」而公鹿將希臘出生的安戴托昆波栽培成球星，對於球隊市場有很大的幫助，希臘人支持他的同時，也會支持公鹿，且安戴托昆波現在才24歲，還有機會為公鹿效力很長一段時間。

也因為安戴托昆波的關係，公鹿自2013年開始舉辦「希臘之夜」活動，被選定日期的比賽，會進行一些有關希臘的Q&A，讓密爾瓦基民眾更認識這個歷史悠久的歐洲國家。

▲▼釀酒人，耶里奇（Christian Yelich）。（圖／路透社）

▲耶里奇（Christian Yelich）。（圖／路透社）

▲綠灣包裝人，羅傑斯（Aaron Rodgers）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅傑斯（Aaron Rodgers）。（圖／達志影像／美聯社）

去年耶利奇（Christian Yelich）拿下國聯年度MVP，包裝人四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）也曾拿下2座NFL年度MVP，安戴托昆波經過6年的淬煉，本季場均27.7分、10.3籃板、5.9助攻，並且帶領公鹿打出佳績，無疑是年度MVP大熱門。也就是說，密爾瓦基很可能在今年達成3個職業運動聯盟，同時擁有年度MVP壯舉。

公鹿熱潮也為密爾瓦基帶來錢潮，根據《Fox Sports》報導，公鹿每一場季後賽主場賽事，都為當地帶來300萬美元左右的商機，舉凡交通、住宿、飲食等等，體育帶動城市商業，成為新興觀光勝地，當然一部分也要歸功於公鹿去年花了將近5億美元興建場館，才吸引到這麼多鄰近地帶球迷來朝聖。

▲密爾瓦基公鹿主場，Fiserv Forum體育館。（圖／達志影像／美聯社）

▲密爾瓦基公鹿主場，Fiserv Forum體育館。（圖／達志影像／美聯社）

▲密爾瓦基公鹿新主場，Fiserv Forum體育館。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 密爾瓦基綠灣包裝人釀酒人公鹿

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