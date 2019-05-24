唐斯未入選年度最佳前三隊　損失近3200萬美元

▲唐斯為入選最佳陣容損失近3200萬美元。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

本季最佳陣容第1、2、3隊在24日正式公布，有些球員因為觸發了DVPE (指定資深球員條款)，將可以簽下頂薪合約，如「字母哥」就有機會在明年簽下5年2.473億美元的史上最大合約，不過也有球員因為未入選，進而喪失了許多權益，而唐斯(Karl-Anthony Towns)就因為沒入選，損失將近3200萬美元。

去年夏天唐斯與灰狼簽下5年1.58億美元的大約，根據合約規定只要唐斯在今年入選最佳前三隊陣容，他的合約將可以達到5年1.9億美元，但最終公布結果，唐斯並未入選，這也導致他損失了近3200萬美元，不過他依舊可以每年領到近3千萬美元的薪水，仍算是聯盟頂級合約之一。

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本季唐斯為灰狼出賽77場，場均可以繳出24.4分、12.4籃板、3.4助攻，投籃命中率為51.8％，三分命中率則是38％，罰球命中率83.％，儘管他不斷遭到外界批評打球過軟，但灰狼給出大合約，就是要確定以唐斯為核心來打造球隊，而先前他跟巴特勒(Jimmy Butler)鬧不合，在「吉巴」離開後，唐斯彷彿得到解放打得超強勢，不過灰狼因為本季內部紛爭不斷，最終以西區第11名無緣季後賽。

除了唐斯之外，因為沒有入選最佳陣容而錯失簽大約機會的還有勇士「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)，他無法獲得最高5年2.21億美元的頂薪合約，另外還有巫師的畢爾(Bradley Beal)，他錯失簽下4年1.91億美元的資格。

▲唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

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