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中職／陳琥周六一軍首先發　積極詢問隊友剋獅秘訣

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▲▼中華職棒統一獅vs中信兄弟,中信兄弟,陳琥。（圖／記者季相儒攝）

▲陳琥。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／高雄報導

黃恩賜近期狀況不佳，中信兄弟將他移出一軍名單，而本周面臨5連戰賽事，將讓陳琥上一軍，預計25日周六先發對戰統一獅，他說：「有心理準備上一軍會對到他們，也提前做功課，向隊友詢問最近統一獅的狀況。」

陳琥春訓狀況不佳，被總教練伯納批評「沒有鬥志、過於安逸」，開季從二軍出發，合計出賽7場，包括5場先發，戰績4勝0敗，防禦率2.51，昨天在二軍中繼1局，透過實戰調整狀況，球速最快148公里。

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開季從二軍出發，陳琥說，這段期間一直在針對不足的地方作修正，特別是控球方面，希望可以在掌控之中，「這幾場也有特別注意容易被首名打者上壘的情況，朝這方向努力改善，盡量要搶下第一顆好球，不要輕易讓對方上壘而受到影響導致失分。」

開季雖然沒有在一軍，陳琥平常心看待，「我知道自己的狀況不好，就換個角度去想，忘記不好的事情，持續專注在比賽上。」後天終於要在一軍出賽，陳琥藏不住笑容，坦言很期待，「昨天比完賽就來一軍了，也有提前問隊友、捕手，如果對到統一獅要注意什麼地方。」

兄弟少了黃恩賜，目前一軍輪值除了兩洋投艾迪頓、萊福力，還有本土陳琥、王奕凱以及蔡齊哲扛先發，王奕凱昨天登板中繼1局，投手教練佛斯解釋：「上週本來要先發因為下雨跳過，昨天就讓他透過實戰調整，預計周日先發。」

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關鍵字： 陳琥中華職棒統一獅中信兄弟

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