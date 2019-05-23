中職／鄭凱文退場罕見鞠躬2次：我欠大家一個正式道歉

▲鄭凱文道歉 。（圖／截自CPBL TV）

記者王真魚／高雄報導

中信兄弟鄭凱文22日對戰Lamigo桃猿，退場時向一壘側球迷深深鞠躬2次，23日賽前談到此事，坦言是為上次不當拋球向大家致歉，「自己在場上犯的錯，就在場上跟大家道歉，我也欠球迷一個正式的道歉，也希望未來能以好的成績和表現回饋給大家。」

鄭凱文15日面對統一獅於7局上鄭凱文登板，被陳重羽敲出二壘安打，1出局一二壘有人情況下三振黃恩賜，即將面對左打潘武雄，兄弟教練團決定發揮左投對左打優勢，換上左投王奕凱登板，鄭凱文帶有情緒直接把球拋給捕手黃鈞聲，完全不看投手教練佛斯特，逕自走下場。佛斯特退場後，也針對鄭凱文的行為怒斥一番。

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鄭凱文事後親自向佛斯特道歉，也透過臉書粉絲專頁小編發文，表示當下求好心切，希望幫球隊止敗而想要繼續丟，對於教練提前換他下場，確實反應太大，自己已深刻反省，也接受兄弟內部罰款2萬。

對於後續引發的處罰與球迷間的討論謾罵，鄭凱文一概接受，「這是我自己的不當行為，既然做錯事，就應該接受批評喊責罵。」但家人遭受波及，讓他有些心疼，「 這段期間...壓力滿大的，家人、家庭遭受責罵，自己會想比較多。」

事隔一周才出賽，鄭凱文一直在等這一刻，想正式向球迷致歉，「私底下已經和教練團、隊友道歉了，但我還欠球迷一個正式道歉，隊友也有鼓勵我，我還有許多要學習的地方，要再更穩重一點。」