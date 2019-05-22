大谷翔平指傷無礙　先發上陣繳4支1連續9場上壘

▲大谷翔平前一場遭球砸傷手指。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

天使「二刀流」大谷翔平，昨（21）日打擊時被速球砸傷手指，球隊隨即在賽後把他放進每日觀察名單，不過今天大谷依舊先發上陣，繳出4支1，也讓他追平連9場上壘的個人紀錄，不過天使最終以3比8不敵雙城苦吞3連敗。

Shohei Ohtani gets hit in the hands. Hope he is okay #TheHaloWay #Angels pic.twitter.com/aMnvYd47BT 請繼續往下閱讀... 2019年5月21日

大谷翔平21日擔任指定打擊第3棒的大谷翔平，前面3個打席被三振2次，以及1次保送，8局本場最後一次上場打擊，嘗試去打一顆偏高的近身球，揮擊過程中右手指被球砸中，當下痛到球棒一拋，甩甩手痛苦蹲在地上，經過防護員查看後繼續留在場上，最終吞下本場第3K。

▲大谷翔平還在尋找打擊手感。（圖／達志影像／美聯社）



大谷今天依舊擔任先發打擊第3棒，前2個打席都沒有出現安打，6下成為開局首名上場的打者，大谷相中第1球，擊出右外野一壘安打，不過該局隊友沒有辦法把大谷送回本壘得分。

大谷去年動了TJ手術，本季都將以指定打擊的身份出賽，自從5月8日傷癒歸隊後，目前累計52個打數，13支安打包含2發全壘打，打擊率0.250。

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