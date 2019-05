大谷翔平指傷無礙　先發上陣繳4支1連續9場上壘

▲大谷翔平前一場遭球砸傷手指。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

天使「二刀流」大谷翔平,昨(21)日打擊時被速球砸傷手指,球隊隨即在賽後把他放進每日觀察名單,不過今天大谷依舊先發上陣,繳出4支1,也讓他追平連9場上壘的個人紀錄,不過天使最終以3比8不敵雙城苦吞3連敗。

Shohei Ohtani gets hit in the hands. Hope he is okay #TheHaloWay #Angels pic.twitter.com/aMnvYd47BT