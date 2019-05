Drake去幫暴龍主帥按摩　字母哥投麵包球笑到喘不過氣

▲德瑞克幫那斯按摩。(圖/翻攝自ESPN推特)



記者張曜麟/綜合報導

暴龍在22日迎來公鹿踢館,終場多倫多軍團在主場以120比108成功將系列戰扳平,而安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)全場雖然砍下25分,但他卻在罰球線上再次投出「三不沾」,這也讓加拿大著名說唱歌手同時身兼暴龍鐵粉的德瑞克(Drake)抓住機會在場邊嘲諷,同時他還激動到跑去幫暴龍主帥納斯(Nick Nurse)按摩,可說是最狂的球迷。

先前已經成功扳回1勝的暴龍,本日依舊在自家主場做戰,為了避免公鹿聽牌,全隊卯起來打,儘管首節兩軍只有1分差,但到了次節暴龍加強進攻火力,單節比對手多進帳9分,雖然公鹿試圖想要追分,但暴龍多點開花,最終也順利捍衛主場,把系列戰扳平。

Drake was the ultimate Raptors fan in Game 4 pic.twitter.com/N6QSHRV6cR