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Drake去幫暴龍主帥按摩　字母哥投麵包球笑到喘不過氣

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▲德瑞克幫那斯按摩。（圖／翻攝自ESPN推特）

▲德瑞克幫那斯按摩。（圖／翻攝自ESPN推特）

記者張曜麟／綜合報導

暴龍在22日迎來公鹿踢館，終場多倫多軍團在主場以120比108成功將系列戰扳平，而安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)全場雖然砍下25分，但他卻在罰球線上再次投出「三不沾」，這也讓加拿大著名說唱歌手同時身兼暴龍鐵粉的德瑞克(Drake)抓住機會在場邊嘲諷，同時他還激動到跑去幫暴龍主帥納斯(Nick Nurse)按摩，可說是最狂的球迷。

先前已經成功扳回1勝的暴龍，本日依舊在自家主場做戰，為了避免公鹿聽牌，全隊卯起來打，儘管首節兩軍只有1分差，但到了次節暴龍加強進攻火力，單節比對手多進帳9分，雖然公鹿試圖想要追分，但暴龍多點開花，最終也順利捍衛主場，把系列戰扳平。

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在主場征戰的暴龍，最大優勢就是有著全場球迷的支持，而球迷們也會無所不用其極去干擾，但若要說最大咖又最狂的粉絲絕對就是德瑞克，本戰「字母哥」依舊發揮全面砍了25分，10籃板，5助攻，但他卻在罰球線上投出「麵包球」讓全場開始大笑嘲諷，而在場邊的德瑞克更興奮到跳起來笑到快喘不過氣，還做出瘋狂的手勢慶祝。

但德瑞克瘋狂的程度可不只如此，身為超級鐵粉的他，跟球員關係相當好，也一直站在紀錄台前跟納斯交流，而比賽中他激動到跑去幫納斯按摩，讓人直呼不可思議。身為加拿大人的德瑞克，對於暴龍的熱愛可說到了癡迷的程度，先前除了擔任DJ外，還曾客串擔任球評、參加灌籃大賽甚至在球員受訪時去搶鏡。

前一場「字母哥」6犯遭到驅逐，德瑞克還帶頭慶祝並且揮手跟安戴托昆波告別，還向他噴垃圾話，在上一輪暴龍對戰七六人系列戰，德瑞克也跟恩比德(Joel Embiid)互相嘴砲，甚至做了「大帝」慶祝動作嘲諷，在雷納德命中絕殺球淘汰費城後，德瑞克更在推特上表示自己可以把此當做靈感寫歌，現在德瑞克可說已經是暴龍的一部分。

▲▼暴龍雷納德、公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍成功將系列戰扳平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍德瑞克

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