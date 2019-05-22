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中職／二軍待滿10天歸隊　陳禹勳談失速原因

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▲▼Lamigo桃猿投手陳禹勳。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿投手陳禹勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／高雄報導

Lamigo桃猿陳禹勳狀況不佳下二軍調整，21日重返一軍，總教練洪一中22日賽前表示：「本來就決定讓他待滿10天直接歸隊，但是否回到終結者位置，還要再觀察。」對於今年平均球速降了至少3公里左右，陳禹勳坦言，揮臂速度變慢，但導致揮臂速度變慢有許多原因，「可能是投球動作改變，或是肌力不足，也有可能是多練新球種的關係。」

陳禹勳近幾年是猿隊倚賴的終結者，但11日一軍出賽對戰中信兄弟僅投0.1局被敲3支安打，失掉2分，本季一軍累積出賽14場，0勝1敗，4次救援成功、2次中繼點，另有2次救援失敗，防禦率高達10.22，12日下放二軍調整，21日二軍登板，後援1局無失分，當天剛好在二軍待滿10日，也立刻重返一軍。

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去年下半季，陳禹勳多練一顆卡特球，收到很好的效果，但今年開季至今，無法複製去年的表現，「去年剛丟時，效果很好，但那時球季接近尾聲，投沒有幾場，今年春訓特別練這顆，反而球速少了3到5公里，不知道是不是有直接影響，但有可能是因為多練了這顆。」

教練團也觀察到他的投球動作有所改變，陳禹勳認為，或許是投球動作改變，影響到揮臂速度，但自己不敢就此下定論：「下二軍一直在訓練不足的東西，有特別找以前的投球影片，希望可以找回原有的動作，也有針對肌力加強重訓，看看球速能不能回升。」

陳禹勳下二軍後剛好都碰到因雨延賽，昨天終於在二軍登板，他認為狀況還不錯，球速最快有145公里，這次上一軍後也會修正部分細節。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿陳禹勳

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