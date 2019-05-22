里拉德有機會簽史上最狂合約　最後一年竟達5千萬美元

▲里拉德有機會簽下4年1.91億美元合約。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

儘管拓荒者的季後賽之旅在遭到勇士以4比0橫掃後畫下句點，不過當家球星里拉德在季後賽的表現相當出色，根據《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)指出，里拉德有機會在今年夏天與拓荒者完成4年1.91億美元的超級天價合約，另外主帥史托茲(Terry Stotts)也與拓荒者進行續約。

里拉德目前還有2年的合約在身，不過聯盟在2017年新增了「超級頂薪」的條例，根據規定，若里拉德本季再次入選最佳陣容，將有資格在今年夏天簽下一份4年1.91億美元的超級合約，將成為目前最大的合約。先前里拉德在2015年與拓荒者簽下5年1.2億美元，目前還剩下2年6143萬美元，若再簽下4年合約後，屆時里拉德就已經34歲，幾乎可以確定成為拓荒者隊魂，並且有望實現他先前承諾「一人一城」的成就。

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另外根據《ESPN》合約專家馬克斯(Bobby Marks)透露，這份合約將會在2021賽季生效，若確定簽約成功，里拉德這4年的薪水分別為4260萬美元、4600萬美元、4940萬美元、5280萬美元，也就是說，在里拉的最後一年，並且達到老將年齡仍可以領年薪超過5000萬美元，此外這份合約也有很大可能性會加入球員選擇權，讓他對於未來有更多主導權。

除了里拉德之外，拓荒者總管歐希(Neil Olshey)也在記者會上表示與總教練史托茲完成續約，不過詳細內容並未公布，還有另一名重要球員也有資格可以在今夏提前續約，那就是「雙槍」之一的麥卡倫(CJ McCollum)，目前他身上還有2年合約，若他提前續約，最多可以簽3年1.14億美元的合約。

▲麥卡倫也在今夏可以提前續約。（圖／達志影像／美聯社）

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