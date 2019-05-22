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中職直播／兄弟桃猿正面交鋒拚龍頭　萊福力對決尼克斯

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▲▼中信兄弟,萊福力。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟萊福力。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟22日對戰Lamigo桃猿，兩隊目前沒有勝差，桃猿僅以千分之一勝率領先，兄弟全力搶勝奪龍頭寶座，將推出萊福力先發，桃猿由尼克斯應戰。比賽晚間6時35分開打，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞》。

尼克斯本季先發8場，戰績4勝3敗，防禦率3.06，本季對戰兄弟拿下2勝2敗，防禦率僅2.31，其中4月25日投出中職首場完投完封勝。

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面對兄弟打線，尼克斯被打擊率僅0.234，其中周思齊、張志豪、陳子豪對戰打擊率僅有1成，詹子賢和洋砲里迪則是尚未從他手中敲出安打，對戰最佳是黃鈞聲，合計13打數6安打，對戰打擊率0.462。

兄弟先發投手萊福力本季先發7場，包括4場為優質先發，戰績2勝3敗，防禦率2.47，本季兩度交手桃猿尚未拿過勝投，防禦率3.60，前一次對戰同樣是4月25日，但全場被敲9支安打狂失7分，但僅有4分責失。

面對桃猿打線，萊福力被打擊率0.318，要小心左打，被打擊率達0.353，藍寅倫、陳晨威及廖健富打擊率都超過5成。

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