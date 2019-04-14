全大運／挺舉開把就刷新高　高志佳174公斤創全國紀錄

▲高志佳。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／嘉義報導

全大運舉重男子89公斤級14日演出一場全國大戰，最終國立體大菜鳥高志佳以抓舉135公斤、挺舉174公斤創全國紀錄，並以總和309公斤奪金。

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由於IWF（International Weightlifting Federation，國際舉重總會）去年7月調整比賽量級，國內去年9月開始採用，全國紀錄必須滿一年才算「破」紀錄，目前皆視為創紀錄。

原本男子89公斤級在去年由余晧銘在去年9月的總統盃，抓舉140公斤、挺舉170公斤、總和310公斤3項皆創全國紀錄，余皓銘此次也參加全大運賽事。

抓舉以北市大學的董秉誠137公斤最佳，他和台體大全恩凱、以及長榮大學余晧銘都先後向140公斤挑戰失敗，余皓銘更是兩次挑戰自己紀錄都失手。

來到挺舉部份，董秉誠開把168公斤成功，但在172與173公斤都挑戰失敗，全恩凱舉起165公斤後，第二把170公斤、第三把171公斤都失敗。

余皓銘開把就挑戰自己紀錄得手，但高志佳開把172公斤就創全國紀錄，接著余皓銘第二把173公斤失敗，但在第三把舉起173公斤，再把全國紀錄往上推，高志佳隨後就以174公斤搶回全國紀錄，可惜第三把180公斤沒能得手。

去年全中運拿下男子77公斤級金牌的高志佳，順利在大一收下全大運首金，並創下新的挺舉全國紀錄，余皓銘總和308公斤名列第二，第三名台體大全恩凱，總和305公斤。