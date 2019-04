舒瓦柏吞再見K差點衝撞裁判　巴伊茲及時「熊抱」阻止

▲舒瓦柏差點衝撞三壘審,隊友巴伊茲「熊抱」及時阻止。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

小熊外野明星舒瓦柏(Kyle Schwarber)在14日比賽吞下再見三振,小熊5比6敗給天使。最令舒瓦柏不爽的是,他自認並未出棒過半,卻被三壘審莫拉萊斯(Gabe Morales)判定三振出局,他氣得差點衝撞三壘審,所幸被隊友巴伊茲(Javier Baez)給攔下,未造成更嚴重的衝突。

此戰進入到9局下,天使以6比4分領先,瑞佐靠著保送上壘,巴伊茲掃出二壘安打,攻佔一、三壘,海沃德高飛犧牲打帶有1分打點,接著康崔拉斯揮棒落空遭到三振,下一棒舒瓦柏在滿球數情況下,面對一顆偏低變化球及時收棒,但仍三壘審判定揮棒三振出局,最終天使以1分差帶走勝利。

舒瓦柏自認棒頭並未超過本壘板,認為三壘審胡亂判決,氣得丟下棒子直接往三壘方向衝去理論,隊友巴伊茲看苗頭不對,馬上過去一把抱住隊友,「他真的是很大隻,他以前打過美式足球,我沒有這種經驗,他幾乎是推著我一起走,但我覺得我自己擒抱技巧還不錯。」巴伊茲說。

The Angels won on a Kyle Schwarber check swing third strike call and Schwarber was not happy with the third base umpire about it. pic.twitter.com/5YAyC4nMQ9