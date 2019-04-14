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舒瓦柏吞再見K差點衝撞裁判　巴伊茲及時「熊抱」阻止

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▲舒瓦柏差點衝撞三壘審，隊友巴伊茲「熊抱」及時阻止。（圖／達志影像／美聯社）

▲舒瓦柏差點衝撞三壘審，隊友巴伊茲「熊抱」及時阻止。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

小熊外野明星舒瓦柏（Kyle Schwarber）在14日比賽吞下再見三振，小熊5比6敗給天使。最令舒瓦柏不爽的是，他自認並未出棒過半，卻被三壘審莫拉萊斯（Gabe Morales）判定三振出局，他氣得差點衝撞三壘審，所幸被隊友巴伊茲（Javier Baez）給攔下，未造成更嚴重的衝突。

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此戰進入到9局下，天使以6比4分領先，瑞佐靠著保送上壘，巴伊茲掃出二壘安打，攻佔一、三壘，海沃德高飛犧牲打帶有1分打點，接著康崔拉斯揮棒落空遭到三振，下一棒舒瓦柏在滿球數情況下，面對一顆偏低變化球及時收棒，但仍三壘審判定揮棒三振出局，最終天使以1分差帶走勝利。

舒瓦柏自認棒頭並未超過本壘板，認為三壘審胡亂判決，氣得丟下棒子直接往三壘方向衝去理論，隊友巴伊茲看苗頭不對，馬上過去一把抱住隊友，「他真的是很大隻，他以前打過美式足球，我沒有這種經驗，他幾乎是推著我一起走，但我覺得我自己擒抱技巧還不錯。」巴伊茲說。

舒瓦柏賽後仍無法接受出棒過半的判決，他表示，「我看過重播畫面，如果你不能百分百確定有無出棒，你就不該判三振出局。很顯然，我非常不爽，以這種方式結束比賽令人沮喪，我不認為這是一個正確的判決。」

儘管小熊在9局下積極追分，但最終還是無法逆轉，在敗給天使之後，戰績5勝9敗、勝率僅3成57，在國聯中區排名墊底，差距分區龍頭釀酒人4場勝差。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 小熊舒瓦柏巴伊茲
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