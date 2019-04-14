西蒙斯僅拿9分遭主場狂噓　無法接受要球迷改支持籃網

▲西蒙斯被噓竟要球迷去改支持籃網。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

七六人在14日季後賽首輪於自家主場出戰籃網，不料卻被以下犯上，終場以102比111落敗。對於七六人這樣的表現，主場球迷當然不能接受，開始狂噓自家球員，面對這些噓聲，全場僅拿9分的西蒙斯(Ben Simmons)賽後非常不滿球迷的態度，要球迷要噓七六人就去支持籃網。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

擁有主場優勢的七六人，在首節就被籃網給壓著打，落後達9分，儘管巴特勒(Jimmy Butler)在次節狂攬18分，但費城軍團依舊找不到狀態，半場仍落後8分。雖然七六人在第三節一度追至2分落後，但籃網卻穩穩控制住戰局，一直保有領先優勢，更在拉佛特(Caris LeVert)、汀威迪(Spencer Dinwiddie)末節狂砍分的情況下讓比賽失去懸念，最終就以111比102率先搶下1勝。

七六人全隊幾乎不再狀況內，當家的控球前鋒西蒙斯更被籃網看破手腳，不斷抓住他不會投籃這點去針對性防守，導致全場才9次出手命中4球，攻下9分，7籃板，3助攻，效率值達到「-21」是全隊最差。對於球迷而言，看到自家球員打出奇差無比的表現，還被實力較弱的籃網給擊敗，自然無法接受，全場開始狂需七六人，面對這樣的情況，打的最爛的西蒙斯卻在賽後無法接受球迷態度，「如果你是七六人球迷還要噓我們，那就去支持籃網吧。」

七六人在本季大補強，組成了四巨頭，目的就是要衝及東區冠軍甚至總冠軍，但卻在首戰落敗，球迷自然無法接受，而西蒙斯他一直不會投籃的這個致命傷，到了季後賽更被無限放大針對，他勢必要在第二場做出調整，才不會繼續被主場球迷噓聲對待。

▲籃網痛擊七六人搶下系列賽首勝。（圖／達志影像／美聯社）