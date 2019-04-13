全大運／復仇謝書胤　亞運舉重國手莊盛閔摘金

▲莊盛閔。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／嘉義報導

舉重莊盛閔去年全大運敗給勁敵謝書胤，還剃髮警惕激勵自己，後來如願達亞運標，13日再度回到全大運戰場，成功復仇勁敵，摘下男子81公斤級金牌。

代表正修科大的莊盛閔，13日與輔大謝書胤競爭激烈，莊盛閔抓舉第二把舉起147公斤，第三把挑戰150公斤失敗，謝書胤則在143公斤挑戰成功後，叩關148公斤未果。

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來到挺舉部份，兩人開把175公斤都成功，莊盛閔第二把挑戰180公斤失敗，謝書胤則成功舉起，第三把莊盛閔180公斤成功，謝書胤嘗試185公斤未果。

最終莊盛閔總和327公斤，壓過謝書胤的323公斤奪下金牌，為去年全大運落敗報一箭之仇，莊盛閔說，其實成績卡很久，一直上上下下，不斷在調整心理狀態，一直在摸索調整方式。

原本莊盛閔是77公斤級選手，但是國際舉總修改量級後，他升上81公斤級，體質很難吃胖，又因為不忌口，全大運前一度吃壞肚子影響練習，所幸未影響比賽狀況。

莊盛閔提到，用吃把體重增加，不是體重上升就可以，增重後還要把脂肪排除掉，訓練到最後的肌肉量，才是真正需要的重量，偏偏自己很難吃上去。

談到去年的剃髮，莊盛閔笑說，要提醒自己什麼時候該做什麼事，收起愛玩的心，放更多心力再練習上，並去找尋自己該追逐的目標。