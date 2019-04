孫興慜在熱刺歷史留名　新球場連攻入歐冠、英超首顆進球

▲英超熱刺孫興慜 。(圖/路透,下同)

記者謝孟儒/綜合報導

亞洲一哥孫興慜連續將自己寫進熱刺歷史,先是在英超熱刺以2比0擊敗水晶宮,其中第一球由孫興慜踢進,這也是孫興慜在熱刺新球場的首顆進球,緊接著歐冠以1比0力退曼城,孫興慜踢進唯一一球,也是熱刺新球場的首個歐冠入球。

熱刺在前鋒凱恩(Harry Kane)、阿里(D.Alli)受傷情況下,孫興慜再次扛起了熱刺在英超與歐冠的希望,先是英超第31輪賽事中,熱刺主場對決水晶宮,也是托特納姆熱刺體育場的初登場,孫興慜面對3名防守球員仍起左腳破門,也踢進了熱刺新球場歷史上的首球。

熱刺靠著孫興慜和艾瑞克森進球,2比0收下主場勝利,賽後英國媒體也讚譽孫興慜也下歷史,這也是他在英超第42顆進球、並送出18次助攻,等於參與了60顆進球。

而在歐冠對上曼城,第77分鐘,孫興慜第一時間接獲隊友傳球沒停好,不過隨即將球從底線救回,輕鬆晃過防守球員,進入小禁區右側,在兩名防守球員包夾下起左腳破門,再度寫下熱刺新球場首顆歐冠進球,這是他生涯的第50場歐冠賽事,以10顆進球成為第二位進球雙位數的亞洲球員。

靠著這個月這兩顆進球,孫興慜也將自己寫進了熱刺的歷史中,「這是一個夢想,當你積極思考時好事就會發生,我相信我的隊友和球迷,當然還有我們新球場,我們表現讓人驚艷。」

對於自己將在熱刺留名,孫興慜提到,「這感覺太棒了,真的很不可思議,我希望未來50、60年大家也不會忘記我,我在熱刺學到很多,也很感激有這樣的機會。」

熱刺主帥波切蒂諾(Mauricio Pochettino)也讚譽孫興慜,「他很積極想要進球,並且能夠進球的球員,而且他始終保持笑容。」而南韓電視台也為孫興慜製作一部名為《 Sonsational》的紀錄片,並邀請球壇傳奇亨利(T.Henry)參與出演。

