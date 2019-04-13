孫興慜在熱刺歷史留名　新球場連攻入歐冠、英超首顆進球

▲英超熱刺孫興慜 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲一哥孫興慜連續將自己寫進熱刺歷史，先是在英超熱刺以2比0擊敗水晶宮，其中第一球由孫興慜踢進，這也是孫興慜在熱刺新球場的首顆進球，緊接著歐冠以1比0力退曼城，孫興慜踢進唯一一球，也是熱刺新球場的首個歐冠入球。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

熱刺在前鋒凱恩（Harry Kane）、阿里（D.Alli）受傷情況下，孫興慜再次扛起了熱刺在英超與歐冠的希望，先是英超第31輪賽事中，熱刺主場對決水晶宮，也是托特納姆熱刺體育場的初登場，孫興慜面對3名防守球員仍起左腳破門，也踢進了熱刺新球場歷史上的首球。

熱刺靠著孫興慜和艾瑞克森進球，2比0收下主場勝利，賽後英國媒體也讚譽孫興慜也下歷史，這也是他在英超第42顆進球、並送出18次助攻，等於參與了60顆進球。

而在歐冠對上曼城，第77分鐘，孫興慜第一時間接獲隊友傳球沒停好，不過隨即將球從底線救回，輕鬆晃過防守球員，進入小禁區右側，在兩名防守球員包夾下起左腳破門，再度寫下熱刺新球場首顆歐冠進球，這是他生涯的第50場歐冠賽事，以10顆進球成為第二位進球雙位數的亞洲球員。

靠著這個月這兩顆進球，孫興慜也將自己寫進了熱刺的歷史中，「這是一個夢想，當你積極思考時好事就會發生，我相信我的隊友和球迷，當然還有我們新球場，我們表現讓人驚艷。」

對於自己將在熱刺留名，孫興慜提到，「這感覺太棒了，真的很不可思議，我希望未來50、60年大家也不會忘記我，我在熱刺學到很多，也很感激有這樣的機會。」

熱刺主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）也讚譽孫興慜，「他很積極想要進球，並且能夠進球的球員，而且他始終保持笑容。」而南韓電視台也為孫興慜製作一部名為《 Sonsational》的紀錄片，並邀請球壇傳奇亨利（T.Henry）參與出演。