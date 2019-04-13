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費城人目標世界大賽冠軍　鎖定「季後賽神獸」邦格納

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▲巨人，邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟新球季開打不到一個月，費城人就展現強烈的奪冠企圖心，根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）報導指出，費城人正在關注巨人「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner），考慮提出交易強化先發輪值。

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巨人在去年季後執行邦格納的球隊選擇權，目前他的合約剩下最後1年，將於本季結束後投入自由市場，對於巨人來說，這是絕佳的交易機會，而近年高層一直都有交易計劃。

29歲的邦格納相當適合費城人，將能夠與艾瑞塔（Jake Arrieta）和諾拉（Aaron Nola）組成「先發三巨投」，同時也添加輪值左投戰力。此外，他今年年薪為1200萬美元，砸錢力求冠軍的費城人能夠負擔得起。

邦格納自2011年起，連續6年投出雙位數勝投，每季吃下至少200局，並且曾於2014年和2015年連2季摘下18勝，效力10年時間，一共為巨人拚下3座世界大賽冠軍，被球迷封為「季後賽神獸」。去年球季先發21場主投129.2局，繳出6勝7敗、防禦率3.26成績。

季前費城人補進外野明星麥卡臣（Andrew McCutchen），接著再以13年3.3億美元簽下自由球員外野手哈波（Bryce Harper），要在競爭激烈的國聯東區殺出一條血路，目前費城人以8勝4敗戰績排第2，僅落後龍頭大都會0.5場勝差。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 費城人邦格納
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