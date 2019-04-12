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中職二軍／陳琥奪第2勝　蘇緯達4安打砲轟桃猿

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▲▼ 0727 中華職棒28年-中信VS富邦-蘇緯達。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘇緯達。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職二軍由中信兄弟與Lamigo桃猿交手，兄弟狂攻猛打包括蘇緯達、曾陶鎔開轟，全場掃20支安打，陳琥5.1局失2分責失拿下本季第2勝。

兄弟首局面對桃猿先發左投林逸翔，陳文杰、陳偉漢連續安打，再由曾陶鎔適時安打先馳得點，2局上杜家明安打又帶起一波攻勢，吳明鴻觸身球保送，陳文杰、陳偉漢、高宇杰、蘇緯達前4棒連續安打帶回4分，也將林逸翔打退場。

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不過兄弟猛攻還沒結束，3局上後段棒次發揮，再加上陳偉漢連續3局都敲安打再進帳3分，4局上曾陶鎔開轟，5局高宇杰、蘇緯達接連二壘安打再添2分，黃稚峰二壘安打利用兩個滾地球推進跑回分數，8局上蘇緯達、黃稚峰、張志強安打，蘇緯達9局上還錦上添花轟出兩分彈。

兄弟全場只有7局上3上3下有得分，反觀桃猿只有6局下5分大局，最終兄弟就以15比7獲勝。兄弟先發投手陳琥主投5.1局，被敲4支安打，失2分，邱品睿接替失掉4分，王鴻程、陳柏豪、吳哲源都沒有再失分。林逸翔投1.1局失5分承擔敗戰，桃猿牛棚動用6投手，只有朱俊祥沒有失分。

蘇緯達掃4支安打最火燙，差三壘安打完全打擊，開季至今每場比賽都有安打，28打數13支安打，打擊率4成64，陳偉漢也有3安打貢獻2打點的好表現，打擊率也高達4成17。

關鍵字： 中信兄弟蘇緯達
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