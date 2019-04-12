突遭小熊釋出　曾仁和持續訓練維持手感等機會

▲▼曾仁和。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／台北報導

旅美投手曾仁和12日（台北時間）突遭小熊隊釋出，目前人在美國等待機會，經紀公司協助進行自主訓練，進行牛棚練球維持狀況，尋找球隊交由經紀公司處理。

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小熊日前為了要挪40人名單的空間給投手韋伯斯特（Allen Webster），拯救慘不忍睹的投手群，所以將曾仁和指定讓渡移出40人名單，小熊12日宣布直接釋出曾仁和。

曾仁和現在是自由球員，人在美國等待機會，也在經紀公司協助之下，在大學球隊自主訓練，牛棚練球維持狀況，其它事情都由經紀公司處理。

曾仁和去年在3A出賽26場先發，兩勝15敗，防禦率6.27，防禦率是生涯最差成績，度過小聯盟生涯最煎熬的球季。今年新球季展開時，他參加大聯盟春訓並擔任小熊熱身賽首戰先發，雖然春訓前幾場表現欠佳，但依舊被小熊3A官網列為先發輪值重點，期待他複製2017年防禦率2.54的好表現，其實對他仍有高度期待。

2013年曾仁和和小熊正式完成簽約，以162.5萬美元簽約金，在台灣棒壇排名史上第4高，名列在曹錦輝220萬美元、林子偉209萬美元和王建民201萬美元之後。