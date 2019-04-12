運動雲

> >

便宜到離譜！　勇士7年3500萬續約二壘潛力艾爾比斯

ETtoday運動雲

▲勇士艾爾比斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士二壘潛力艾爾比斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟延長合約正夯！又有一名好手決定提前續約，根據《紐約郵報》報導，勇士在12日宣布與二壘潛力艾爾比斯（Ozzie Albies）簽下7年價值3500萬美元延長合約，若他能繼續繳出去年首度入選明星賽的優良成績單，將是絕佳的一筆投資。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

報導中指出，艾爾比斯這張7年價值3500萬美元的延長合約當中，包含2026和2027賽季的球隊選擇權，兩年的球隊選擇權價值700萬美元，以及包含400萬美元買斷金。

「我認為這不單只是錢的問題，因為我打棒球從來就不是為了錢。」艾爾比斯在簽下延長合約後表示，「我正在為我的職業生涯努力，我接受球隊續約的真正原因，是想要給家人更安全無慮的生活。」

這位22歲內野好手在2017年登上大聯盟，隔年立即站穩先發二壘手位置，出賽158場繳出.261/.305/.452打擊三圍，擊出24支全壘打和72分打點，生涯首度入選明星賽。本季目前11場出賽，打擊三圍.364/.429/.500，擊出1轟、2分打點，開季打擊手感火燙。

艾爾比斯不僅打擊實力佳，而他真正的價值在於防守，根據FanGraphs數據統計，防守進階數據DRS高達8，在整個國家聯盟排名第3。

今年勇士積極綁住自家潛力球星，這個月初以8年1億美元的延長合約留下21歲大物外野手阿庫納（Ronald Acuna Jr.），現在再以7年3500萬美元綁住艾爾比斯，鞏固球隊基石。

▲勇士超級大物阿庫納（Ronald Acuna Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士超級大物阿庫納（Ronald Acuna Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 勇士艾爾比斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

熱門新聞

中職／戴培峰升一軍！古久保：打這麼爛還上來

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／被教練喊暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂外角課

新加坡公開賽／戴資穎直落二退陳曉欣　挺8強碰南韓成池鉉

中職／向紅龜致敬！新莊球場超暖心　二壘區寫「31」　

中職／說好的強攻呢？兄弟戰績佳　陳連宏：他們打團隊棒球

讀者回應

﻿

最新新聞

1恩比德季後賽首輪恐缺席部分賽事

2太便宜！勇士7年3500萬綁艾爾比斯

3戴維斯53支0！　破陳偉殷紀錄

4羅力傷癒本季初登　李茲首交富邦

5SBL／首輪裕隆戰金酒3大觀戰重點

熱門新聞

1戴培峰升一軍！古久保：這麼爛還上來

2美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

3被教練暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂課

4戴資穎挺進8強碰南韓成池鉉

5向紅龜致敬　新莊球場超暖心二壘寫31

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

中華職棒30年_宣傳片

04_10 統一 vs Lamigo 二局下，楊家維手套發生烏龍，球卡在球擋內不想出來，邱丹順利站上壘包

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺，04/11 兄弟 vs 富邦 一局上

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366