便宜到離譜！　勇士7年3500萬續約二壘潛力艾爾比斯

▲勇士二壘潛力艾爾比斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟延長合約正夯！又有一名好手決定提前續約，根據《紐約郵報》報導，勇士在12日宣布與二壘潛力艾爾比斯（Ozzie Albies）簽下7年價值3500萬美元延長合約，若他能繼續繳出去年首度入選明星賽的優良成績單，將是絕佳的一筆投資。

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報導中指出，艾爾比斯這張7年價值3500萬美元的延長合約當中，包含2026和2027賽季的球隊選擇權，兩年的球隊選擇權價值700萬美元，以及包含400萬美元買斷金。

「我認為這不單只是錢的問題，因為我打棒球從來就不是為了錢。」艾爾比斯在簽下延長合約後表示，「我正在為我的職業生涯努力，我接受球隊續約的真正原因，是想要給家人更安全無慮的生活。」

這位22歲內野好手在2017年登上大聯盟，隔年立即站穩先發二壘手位置，出賽158場繳出.261/.305/.452打擊三圍，擊出24支全壘打和72分打點，生涯首度入選明星賽。本季目前11場出賽，打擊三圍.364/.429/.500，擊出1轟、2分打點，開季打擊手感火燙。

艾爾比斯不僅打擊實力佳，而他真正的價值在於防守，根據FanGraphs數據統計，防守進階數據DRS高達8，在整個國家聯盟排名第3。

今年勇士積極綁住自家潛力球星，這個月初以8年1億美元的延長合約留下21歲大物外野手阿庫納（Ronald Acuna Jr.），現在再以7年3500萬美元綁住艾爾比斯，鞏固球隊基石。

▲勇士超級大物阿庫納（Ronald Acuna Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）



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