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NB台新女子馬14日開跑　雷理莎、雷達達混血姐妹首度同場挑戰

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▲▼ New Balance 姊無畏互動展,雷理莎、雷達達 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ New Balance 姊無畏互動展,雷理莎（右）、雷達達 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019 Taishin Women Run Taipei 即將於14日於台北市政府／大佳河濱公園開跑，New Balance量身打造愛跑女孩必到打卡勝地-「New Balance 姊無畏互動展」在比賽前三天於華山文創園區西1.2館登場，11日更邀請日法混血姐妹雷理莎、雷達達一起參與和跑者互動。

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▲▼ New Balance 姊無畏互動展,雷理莎、雷達達 。（圖／記者謝孟儒攝）

2019 Taishin Women Run Taipei 今年規劃10K以及半馬賽事，吸引近萬人報名，更在11日至13日於華山舉辦「New Balance 姊無畏互動展」，並規劃多個展區，包括亞洲三大女子馬拉松城市：名古屋女子馬、上海女子半馬以及台北女子半馬區，作為打卡必拍熱點以及PACER區等。

▲▼ New Balance 姊無畏互動展, 。（圖／記者謝孟儒攝）

其中法日混血的跑者雷理莎也和妹妹雷達達一起出席盛會，雷理莎表示，「第一次參加2019 Taishin Women Run Taipei，但最近比賽因為腳底有些受傷，原本想要挑戰半馬，看能不能打破自己PB，可惜這次沒辦法就只能跑10K當作練習，之後還要挑戰世界級賽事UTMF環富士山超級越野賽。」

▲▼ New Balance 姊無畏互動展,雷理莎、雷達達 。（圖／記者謝孟儒攝）

而雷達達去年曾經參與過，笑稱自己熱愛戶外活動，但路跑不是主要項目，「我最近都在爬山比較多，很喜歡戶外活動，衝浪、爬山的，之前也是跑10K，路跑的話就是跑5K或是10K就可以了，當作是體驗，這次特別有這個活動覺得很新鮮。」

而這也是姐妹兩人首次一起參與2019 Taishin Women Run Taipei，比賽當天就決定各自跑各自的目標，雷理莎說，「還是會考慮腳的狀況，如果真的不舒服就不會勉強跑完。」雷達達則說，「希望自己可以跑完全程，中途不要停下來。」

▲▼ New Balance 姊無畏互動展, 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 雷理莎雷達達台新女子馬
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