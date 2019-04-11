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台中FUTURO首次挑戰企甲　拼贏球外目標參賽AFC走向國際

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▲▼ 企甲,台中FUTURO 。（圖／台中FUTURO提供）

▲企甲,台中FUTURO 。（圖／台中FUTURO提供，下同）

記者謝孟儒／台北報導

第三屆台灣企業甲級足球聯賽與台灣木蘭足球聯賽將於13日、14日拉開序幕，其中企業甲級共有8支球隊，包括重打資格賽的銘傳大學，以及首次挑戰的台中FUTURO，台中FUTURO教練莊明諺提到，「球隊取經許多日本方式，挑選適合台灣的做結合。」

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台中FUTURO則是網羅多位具國腳資歷的選手如陳昭安、李茂，以及幾名日籍球員如小森由貴、小川圭祐等人，首次加入企甲聯賽，不過莊明諺提到，「球隊大家都很努力打資格賽，班底在外界看起來滿齊全，但上面有台電、大同等球隊，每一場都要盡全力，讓球迷有好的回饋。」

▼ 台中FUTURO 李茂（右）、陳昭安 。

▲▼ 企甲,台中FUTURO 。李茂,陳昭安 。（圖／台中FUTURO提供）

台中FUTURO的管理階層都是日本人，或是日本職業選手退下來，帶來很多屬於日本方式，取經好的做結合，莊明諺說，「不同於台灣以企業方式經營運動，我們以區域性方式，讓台中市民知道我們是來自台中，這樣台中相關企業贊助也會樂於接受，希望帶動如棒球的熱潮。」

▼ 企甲、木蘭足球聯賽聯合開賽記者會 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

▲▼ 台灣企甲、木蘭足球聯賽聯合開賽記者會 。（圖／記者謝孟儒攝）

而談到球隊中有許多國家隊成員，莊明諺也認為，「雖然可以說是光環，希望做到每一場希望贏，但不代表我們一定贏球，我也是跟選手說，大家比賽都是0比0開始，輸球就是輸球，而今年目標希望跟航源FC一樣，去打亞足聯盃（AFC）， 前提成績也要達標，希望能夠往外走，至少亞洲市場要找選手可以想到來台灣找，比起名次走向國際更重要。」

另一支球隊台北紅獅(原台程獅更名)，除了台灣選手外，包括西班牙、日本、法國、摩洛哥籍等選手，今年更是和北市大合作，比起去年陣容更加完整，且磨合也更熟悉，其中來自宏都拉斯的Javi Funes更差點獲得去年金靴獎，今年對於衝擊金靴也相當有自信。台中FUTURO加上台北紅獅，也使得今年企業甲級增添了不少外國戰力。

▼台北紅獅 ，Javi Funes（左一）。

▲▼企甲台北紅獅 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 企甲台中FUTURO
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