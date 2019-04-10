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日職／王柏融延長賽敲出致勝安打　火腿擊敗軟銀

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▲王柏融戰軟銀鷹。（圖／翻攝自FOX）

▲王柏融戰軟銀鷹。（圖／翻攝自FOX）

者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿10日在福岡客場出戰軟銀鷹，王柏融擔任先發5棒指定打擊，在2、4、7、9局上場打擊都沒有安打，正規9局4打數無安打。比賽打完9局，兩隊2比2進入延長賽，王柏融在延長賽11局上敲出勝利打點號教勝右外野安打，火腿以3比2擊敗軟銀。

王柏融9日在長崎出戰軟銀，3打數沒有安打，有1次保送、1次高飛犧牲打，有1分打點，10日到福岡巨蛋比賽，他曾於2017年台日職棒對抗賽在福岡開轟。

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他在10日前4打數沒有安打，比賽進入延長賽在11局上打出安打，中斷連8打數、連11打席無安打，個人第7分打點，

王柏融在2局上首位上場打擊，打出三壘飛球出局。4局上二出局後打成投手前反彈球出局。

火腿在6局上利用大田泰示2分全壘打攻進分數，軟銀在6局下則由今宮健太2分砲扳平。

王柏融在7局上再次首位上場，擊成一壘滾地球出局，還是未能打到外野。9局上一出局，王柏融打擊成游擊高飛球出局。

延長賽11局上，火腿西川遙輝被保送，大田泰示打出三壘方向內野安打，三壘手再暴傳二壘，西川遙輝跑到三壘，近藤健介打成右外野飛球，上林誠司接到傳本壘觸殺西川遙輝，中田翔被保送占一、二壘，王柏融敲出右外野安打，送回大田泰示跑回致勝分。

軟銀在11局下二出局攻占一、二壘，火腿公文克彥投出再見三振。賽後鏡頭都在王柏融身上，王柏融一直笑個不停。

關鍵字： 日職王柏融
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