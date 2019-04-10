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陳偉殷好慘挨4轟失10分　教頭仍然為他抱不平

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▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

馬林魚台灣投手陳偉殷10日（台北時間）客場對紅人中繼2局，被4支全壘打、失10分，堪稱生涯最差一場比賽，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）賽後為陳偉殷緩頰表示，讓陳偉殷當中繼對他是不公平的，中繼不是他習慣的角色，還在適應中。

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陳偉殷中繼投2局用了66球，有42個好球，被7支安打包括4支全壘打，其中有3支是連續3打席被轟出去，還有3次三振、2次保送、1次觸身球，共失10分，是旅美最慘的一場比賽，防禦率高達24.75。

在陳偉殷6局下挨第1轟之後，教練有上來喊暫停，接下來卻再連被打2轟，「背靠背靠背」連3轟，解決6局下後，7局下繼續讓陳偉殷投球，再被打3分全壘打。

馬丁利表示，球隊安排陳偉殷當中繼，對他而言是不公平的，可能還是無法適應長中繼的角色，坐在牛棚等待，不知道何時要上場投球，相信未來會更好。

對於出現單局3轟還是讓陳偉殷繼續投，馬丁利表示，陳偉殷節省了牛棚使用，雖然被轟全壘打，但是本來是期待可以投得更好的。

不包括10日比賽在內，陳偉殷在馬林魚前10場比賽中，只投2局而已，是馬林魚投手群中投得最少的投手。

陳偉殷是在6局下0比4落後時上來，先被佩拉薩（Jose Peraza）敲出游擊內野安打，再投出保送，三振之後捕手捕逸被占二、三壘，被溫克（Jesse Winker）安打失2分，控球不穩觸身球，隨後遭坎普（Matt Kemp）轟出3分全壘打。

教練喊暫停上來後，陳偉殷依然不穩，再被亞雷斯（Eugenio Suarez）陽春砲，背靠背全壘打，接下來面對薛伯勒（Scott Schebler）又被全壘打，連3打席被全壘打，之後連續2次三振，單局丟7分。

陳偉殷7局下再續投，無人出局被巴恩哈（Tucker Barnhart）打出二壘安打，保送後製造平飛球出局，再被捕手法默（Kyle Farmer）轟出左外野3分全壘打，投完7局下退場。

關鍵字： 陳偉殷馬林魚
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